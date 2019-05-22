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14:06 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Италии перевернулся автобус с россиянами. Один человек погиб

В Италии перевернулся автобус, в котором предположительно находились российские туристы. Один человек погиб, 10 человек получили травмы, сообщили в российском посольстве в Италии.

«В посольство поступил сигнал от департамента гражданской защиты Италии о произошедшем ДТП с участием туристического автобуса, на борту которого, по предварительным данным, находились 60 человек, предположительно граждан РФ. Один человек погиб, 10 пострадали», — сообщили агентству ТАСС в посольстве России. Сотрудники посольства выехали на место происшествия, добавили в дипмиссии.

По сведениям итальянской газеты Corriere della Sera, число пострадавших выросло до 15. По предварительной информации, в результате аварии погибла женщина.

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«Четверо находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести. Пострадавшие доставлены в больницы города Сиена», — добавил дипломат.

ДТП произошло в 09:30 утра по местному времени. Автобус, как сообщили местные экстренные службы, вылетел в кювет и перевернулся.

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По данным газеты, в автобусе было не менее 50 граждан России. Автобус направлялся из Сиены во Флоренцию. Причина ДТП пока не известна, но Corriere della Sera пишет, что дорога могла быть скользкой после прошедшего дождя.

В 2018 году россияне, по данным пограничной службы ФСБ России, совершили 1,167 млн поездок в Италию. Это одно из самых популярных направлений у российских туристов.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии
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14:27 (мск)© Ньюстюб
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