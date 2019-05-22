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22 мая, источник: BFM.ru

Одна из версий ДТП с автобусом в Италии — водитель отвлекся от дороги

Прокуратура завела расследование в отношении шофера, полиция планирует изъять его телефон.

Источник: Reuters

Авария автобуса с российскими туристами в Италии могла произойти из-за того, что водитель отвлекся от дороги. Об этом пишет La Repubblica со ссылкой на руководителя отделения дорожной полиции области Тоскана Паоло-Марию Помпонио.

Он отметил, что ДТП могло закончится более серьезными последствиями, падение автобуса, который проехал более десяти метров по склону, смягчили деревья.
Во время загрузки произошла ошибка.

Прокуратура Сиены завела расследование в отношении водителя, его подозревают в совершении ДТП и нанесении вреда здоровью. Он уже сдал анализы на алкоголь, результат оказался отрицательным. Полиция планирует изъять телефон шофера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Туристический автобус перевернулся и упал с дороги, соединяющей Сиену и Флоренцию, утром в среду. Автобус направлялся в Сиену из города Монтекатини. В результате инцидента погибла 40-летняя россиянка, предположительно, туристический гид, 37 человек пострадали, причем 19 из них — граждане РФ.

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