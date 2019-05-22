22 мая, источник: BFM.ru
Одна из версий ДТП с автобусом в Италии — водитель отвлекся от дороги
Прокуратура завела расследование в отношении шофера, полиция планирует изъять его телефон.
Авария автобуса с российскими туристами в Италии могла произойти
Прокуратура Сиены завела расследование в отношении водителя, его подозревают в совершении ДТП и нанесении вреда здоровью. Он уже сдал анализы на алкоголь, результат оказался отрицательным. Полиция планирует изъять телефон шофера.
Туристический автобус перевернулся и упал с дороги, соединяющей Сиену и Флоренцию, утром в среду. Автобус направлялся в Сиену из города Монтекатини. В результате инцидента погибла 40-летняя россиянка, предположительно, туристический гид, 37 человек пострадали, причем 19 из них — граждане РФ.