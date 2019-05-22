22:28 (мск), источник: Daily Storm
У одной из сестер Хачатурян выявили расстройства психики после издевательств отца
Адвокаты девушек будут добиваться признания их подзащитных потерпевшими.
Результаты психиатрической экспертизы показали наличие у Крестины Хачатурян, старшей из сестер, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила, расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны родителя. Защита сестер будет добиваться признания девушек потерпевшими. Также стало известно, что Мария, Крестина и Ангелина Хачатурян отказались от наследства убитого ими отца.
«Преступления Михаила Хачатуряна привели к тому, что по результатам психиатрической экспертизы у Крестины были выявлены расстройства на почве домогательств и издевательств», — заявил на
Поэтому считаю, что Крестина должна быть признана потерпевшей, а в отношении ее отца — Хачатуряна Михаила — должно быть возбуждено уголовное дело посмертно.
В 2016 году издевательства отца привели к попытке суицида старшей дочери в Сочи, добавил юрист. По его словам, в ходе расследования дела Крестину неоднократно допрашивали по каждому случаю насилия в отношении нее со стороны Михаила.
Практически у каждого из таких эпизодов были или свидетели (сестры, родственники, друзья, посторонние люди), или иные доказательства, которые подтверждали правоту ее слов.
В свою очередь адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин поведал на
Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин сообщил, что защита трех девушек готовит совместное ходатайство о признании их потерпевшими и проверке действий самого Михаила на состав преступлений, среди которых побои, истязание, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, развратные действия и доведение до самоубийства.
Пакулин также добавил, что сестры Хачатурян не имели корыстных побуждений для убийства собственного отца, что доказывается их отказом от наследства, сообщает «Интерфакс». «Все сестры отказались от принятия наследства. Они не претендуют ни на квартиру, ни на
Осенью 2018 года Басманный суд Москвы изменил меру пресечения с ареста на запрет на определенные действия для 19-летней Крестины, 18-летней Ангелины и 17-летней Марии Хачатурян. Девушек выпустили из СИЗО и отправили домой. Им запретили выходить из дома после девяти вечера, отправлять и получать
Вечером 27 июля 2018 года тело Михаила Хачатуряна с
Все трое признали свою вину и рассказали, что у них были «неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий». По словам сестер, Михаил Хачатурян не отпускал их на учебу, «а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал».
Старший брат сестер Хачатурян Сергей рассказывал, что девушки жаловались ему на сексуальные домогательства со стороны отца. Трое сестер жили в квартире со своим отцом, их мать, брат и бабушка проживали отдельно.
Роман Чугуевский