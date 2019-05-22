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22:28 (мск), источник: Daily Storm

У одной из сестер Хачатурян выявили расстройства психики после издевательств отца

Адвокаты девушек будут добиваться признания их подзащитных потерпевшими.

Источник: Агентство «Москва»

Результаты психиатрической экспертизы показали наличие у Крестины Хачатурян, старшей из сестер, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила, расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны родителя. Защита сестер будет добиваться признания девушек потерпевшими. Также стало известно, что Мария, Крестина и Ангелина Хачатурян отказались от наследства убитого ими отца.

«Преступления Михаила Хачатуряна привели к тому, что по результатам психиатрической экспертизы у Крестины были выявлены расстройства на почве домогательств и издевательств», — заявил на пресс-конференции адвокат девушки Алексей Липцер. Об этом сообщает ТАСС.

Поэтому считаю, что Крестина должна быть признана потерпевшей, а в отношении ее отца — Хачатуряна Михаила — должно быть возбуждено уголовное дело посмертно.
Алексей Липцер
адвокат девушки

В 2016 году издевательства отца привели к попытке суицида старшей дочери в Сочи, добавил юрист. По его словам, в ходе расследования дела Крестину неоднократно допрашивали по каждому случаю насилия в отношении нее со стороны Михаила.

Практически у каждого из таких эпизодов были или свидетели (сестры, родственники, друзья, посторонние люди), или иные доказательства, которые подтверждали правоту ее слов.
адвокат

В свою очередь адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин поведал на пресс-конференции, что эксперты провели более 20 судебных экспертиз, анализ которых доказывает, что отец девочек неоднократно посягал на их половую неприкосновенность.

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Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин сообщил, что защита трех девушек готовит совместное ходатайство о признании их потерпевшими и проверке действий самого Михаила на состав преступлений, среди которых побои, истязание, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, развратные действия и доведение до самоубийства.

Пакулин также добавил, что сестры Хачатурян не имели корыстных побуждений для убийства собственного отца, что доказывается их отказом от наследства, сообщает «Интерфакс». «Все сестры отказались от принятия наследства. Они не претендуют ни на квартиру, ни на какие-либо материальные блага или финансовые источники», — отметил юрист.

По его словам, девушки не хотят иметь ничего общего со всем, что связано с прошлой жизнью отца.
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Осенью 2018 года Басманный суд Москвы изменил меру пресечения с ареста на запрет на определенные действия для 19-летней Крестины, 18-летней Ангелины и 17-летней Марии Хачатурян. Девушек выпустили из СИЗО и отправили домой. Им запретили выходить из дома после девяти вечера, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и использовать все виды средств связи, кроме телефонной для связи со следователям или для вызова экстренных служб.

Вечером 27 июля 2018 года тело Михаила Хачатуряна с колото-резаными ранами на шее и груди нашли в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. По версии следствия, Ангелина, Крестина и их сестра нанесли более 30 ударов ножом и молотком своему отцу. Следователи обвинили девушек по статье об убийстве в составе группы лиц.

Все трое признали свою вину и рассказали, что у них были «неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий». По словам сестер, Михаил Хачатурян не отпускал их на учебу, «а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал».

Они также говорили, что отец «хотел, чтобы они были постоянно с ним, что фактически использовал их как рабынь».

Старший брат сестер Хачатурян Сергей рассказывал, что девушки жаловались ему на сексуальные домогательства со стороны отца. Трое сестер жили в квартире со своим отцом, их мать, брат и бабушка проживали отдельно.

Роман Чугуевский

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