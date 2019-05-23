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12:39 (мск), источник: РИА Новости

СК прекратил уголовное дело бывшего топ-менеджера «Ростелекома» Нащекина

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. СК прекратил уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджера «Ростелекома» и совладельца компании НТС Алексея Нащекина о превышении должностных полномочий и снял с него все обвинения, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Сергей Гревцов.

По его словам, дело в отношении Нащекина о превышении должностных полномочий (часть 5 статьи 33, часть 3 статьи 285 УК РФ) прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Адвокат напомнил, что Нащекин был задержан в апреле прошлого года по делу врио начальника НПО «Специальная техника и связь» МВД России Андрея Нечаева, связанному со злоупотреблением Нечаевым должностными полномочиями при создании Интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД.

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До момента завершения следствия Нащекин находился под домашним арестом, а затем под подпиской о невыезде.

«По результатам длительного, сложнейшего расследования по уголовному делу следствием была проведена полная и объективная проверка всех обстоятельств дела и установлена непричастность Алексея Нащекина к инкриминируемым ему деяниям. Также было установлено отсутствие состава какого-либо преступления в его действиях. В настоящее время уголовное преследование в отношении Алексея Нащекина окончательно прекращено с правом на полную реабилитацию, компенсацию морального и имущественного вреда», — сказал Гревцов.

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