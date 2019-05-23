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10:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Поставщик спецсвязи для Кремля сбежал от ФСБ после обвинений во взятках

Тверской суд Москвы решил заочно арестовать совладельца компании «Каскад» Чингиза Агаронова, обвиняемого в даче взяток военным. Об этом сообщило принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, суд вынес постановление об избрании меры пресечения бизнесмену 22 мая. Оперативное сопровождение по расследованию уголовного дела ведут сотрудники ФСБ.

По версии следствия, Агаронов через бухгалтера своего предприятия передал несколько взяток на общую сумму три миллиона рублей руководителям военной приемки, контролирующим качество монтажных работ на объектах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

За получение этих денег были осуждены в 2016 году бывший начальник 590-го военного представительства Министерства обороны Олег Кочан, его подчиненный Дмитрий Тюрин и бухгалтер «Каскада» Наталья Европейцева.

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Тюрин отрицал получение взяток и утверждал, что деньги были получены в качестве материальной помощи на покупку оргтехники, мебели и ремонт помещений. Однако Краснознаменский гарнизонный суд приговорил военных к 9 и 8,5 годам в колонии строгого режима, а также оштрафовал на 11 и 12 миллионов рублей. Какое наказание понесла бухгалтер, не сообщается.

После осуждения военных Агаронов, имеющий двойное гражданство России и Израиля, уехал за границу и был объявлен в международный розыск.

Компания «Каскад» занимается разработкой, производством и внедрением систем электро- и радиосвязи, в их числе — система правительственной связи «Кавказ». Среди заказчиков предприятия — администрация президента, правительство, Госдума, ФСБ, МВД, МИД, Минобороны.

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