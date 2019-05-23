Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
Женщина расплатилась за автомобиль 66 мешками с мелочью (видео)
15 важных фактов о воде
Зеленский придумал, как решить вопрос с Россией
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян Современные технологии добрались и до Пенсионного фонда
Громкое политическое заявление экс-президента Украины
В ДНР и ЛНР ответили на обещания Зеленского
Алсу впервые высказалась о скандальной победе дочери в «Голосе»
Бондарчук с Андреевой и Крус с Бандерасом на премьерах в Каннах
Муж узнал о любовнике супруги из штрафа ГИБДД
Элитные авто бандитов продадут в пользу бедных
Ольгу Бузову осуждают за самолюбование
В гостях: как выглядит особняк 52-летнего Филиппа Киркорова
Лера Кудрявцева показала семейный снимок с мужем и дочкой
Дакота с Соколовским и другие пары, которые расстались после рождения детей
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
Как обновить ванную без капитального ремонта
Фоторепортажи
10Обострение ситуации в Каракасе
34В Москве прошел Парад Победы
13:26 (мск), источник: Lenta.Ru

В квартире Абызова нашли наркотики

В квартире бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве, обнаружены наркотики. Об этом в четверг, 23 мая, сообщил следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Сергей Степанов на заседании Басманного суда, где рассматривается вопрос о продлении обвиняемому срока ареста, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, наркотическое вещество было обнаружено в результате обыска. «Следствием уже получены данные химической экспертизы», — пояснил Степанов.

О каком именно веществе и о каком количестве идет речь, не уточняется.

Новость
«Все идет по плану»: о чем Абызов говорит в прослушке ФСБ

10 апреля сообщалось, что Мосгорсуд признал законным арест Абызова и отклонил апелляционную жалобу его адвокатов, которые предлагали один миллиард рублей за его освобождение под залог. Они также заявили о готовности поручиться за бывшего министра главы «Роснано» Анатолия Чубайса, бывшего главы администрации президента России Александра Волошина, бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича и зампреда ВЭБ Натальи Тимаковой.

В конце марта Абызов был взят под стражу на два месяца. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2011—2014 годах бывший министр с соучастниками похитил четыре миллиарда рублей у «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные электрические сети». Похищенные средства он вывел за рубеж. Своей вины в содеянном Абызов не признал.

Суд арестовал его сбережения, имущество и счета, в частности, под обеспечительными мерами оказались денежные средства обвиняемого на сумму более 437 миллионов рублей, два земельных участка и два жилых дома в Московской области, недвижимость в столице: три квартиры, четыре комнаты в квартирах, а также машино-место.

Справка
Схема Абызова: что не так со сделками, за которые арестовали экс-министра

Откуда в деле против бывшего министра хищения на 4 миллиарда рублей?

Экс-министр открытого правительства Михаил Абызов не признает вину
Во время загрузки произошла ошибка.
28 марта© Ньюстюб
Следите за развитием темы Дело против экс-министра Абызова
 Самые сексуальные женщины Италии. Фото
Путин дал важный совет россиянам
Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России
Поставщик спецсвязи для Кремля скрылся от ФСБ
Песков прокомментировал запуск ток-шоу с Путиным в роли ведущего
Упавший на жилой дом метеорит оказался полон сюрпризов
«Самое жуткое метро в мире» в Омске «зальют цементом»
В парке Нью-Йорка используют козлов вместо газонокосилок (видео)
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Юбилейный iPhone X подешевел почти в два раза Первый смартфон Apple без кнопки Home и с фирменным вырезом.
Кино
Дети Сергея Жукова снимаются в кино с Безруковым и Климовой 10-летняя Ника и 9-летний Энджел пробуют себя в качестве актеров
Авто
Новый кроссовер Renault для России: цена — от 1 400 000 рублей Renault открыла прием заказов на новый кроссовер Arkana. И в первые минуты на автомобиль нашлись покупатели... Продали уже 7 машин!
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В России подешевели дачи
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Пять культовых предметов быта из 80-х
Популярные темы на «Детях»
Для девочек в Пермской гимназии проходной балл ниже, чем для мальчиков 378
Неожиданное предложение 209
Что такое личная жизнь и как в неё вторгаются? 168
Учитель поставила 2 в последней четверти и назначила консультации на лето 164
Леди
Ольгу Бузову осуждают за самолюбование Звезда проводит время на яхте.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь