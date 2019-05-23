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17:15 (мск), источник: Интерфакс

Адвокат Абызова заявил, что у следствия нет претензий по поводу наркотиков в квартире

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU — Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов, арестованный по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве, не пользовался квартирой, где нашли наркотики, заявил адвокат экс-чиновника Александр Аснис.

Источник: Агентство «Москва»

По его словам, квартира расположена по адресу Обыденский переулок, дом 5. Адвокат пояснил, что экс-чиновнику не принадлежала квартира, в которой нашлись наркотики, и он никогда не жил в ней. Абызов арендовал помещение, чтобы перекрыть доступ по балконам в соседнюю квартиру, которая находится в ее собственности.

«В этой квартире проходил ремонт, и каким образом там оказалось это незначительное количество наркотиков — неизвестно. Следствие не предъявляет Абызову никаких претензий по поводу этого наркотика», — подчеркнул адвокат.

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«Наркотик был обнаружен, была проведена химическая экспертиза. Наркотик был в количестве, не дающим оснований для возбуждения уголовного дела, поэтому материал был отправлен Следственным комитетом в органы внутренних дел для решения вопроса о привлечении неустановленного лица к административной ответственности. К Абызову это никоим образом не относится», — добавил Аснис.

В четверг о том, что «в квартире Абызова» при обыске было найдено наркотическое вещество, заявил следователь на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривался вопрос о продлении срока ареста экс-министру.

Абызову вменяется организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Экс-министра задержали и арестовали 26 марта. По версии следствия, в 2011 — 2014 годах он, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, похитил у новосибирских энергетических компаний 4 млрд рублей и вывел эти деньги за рубеж.

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Откуда в деле против бывшего министра хищения на 4 миллиарда рублей?

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