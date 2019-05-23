18:02 (мск), источник: Коммерсантъ
85 лет за «Адмирал»
Вынесен приговор о гибели при пожаре 19 человек.
В Казани вынесен приговор фигурантам дела о пожаре, который произошел в казанском торговом центре (ТЦ) «Адмирал» в марте 2015 года. Тогда погибли 19 человек. Кировский райсуд назначил управленцам и рабочим комплекса, а также чиновникам, которые знали о нарушениях в работе ТЦ, в общей сложности 85,5 года колонии. Максимальный срок — 13 лет лишения свободы — получил глава
В четверг Кировский райсуд Казани завершил оглашение приговора по делу о пожаре в торговом центре «Адмирал». 12 человек, оказавшихся на скамье подсудимых, получили в общей сложности 85,5 года лишения свободы. Напомним, изначально в здании ТЦ располагались цеха завода «Серп и молот». Затем через паевой инвестиционный фонд они отошли компании «АС менеджмент» российского бизнесмена Алексея Семина. Цеха были реконструированы и переделаны под торговый комплекс, после чего сданы в аренду ООО «Заря», которое предоставляло площади местным торговцам обувью, одеждой, коврами и прочим.
ЧП произошло 11 марта 2015 года. Как установило следствие, администрацией комплекса было решено привлечь рабочих к починке крыши одноэтажной пристройки одного из входов в ТЦ, которая протекала. В ходе ремонта произошел «прогрев гидроизоляционных материалов»: воспламенились
Максимальный срок — 13 лет исправительной колонии общего режима — получил директор ООО «Заря» Гусейн Гахраманов. Его признали виновным по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Приговор для Гахраманова оказался мягче, чем требовала прокуратура. Гособвинение просило для обвиняемого 14 лет и 10 месяцев лишения свободы. Длительные сроки также получили заместители Гусейна Гахраманова. Гюльгусейн Наджафов осужден на 9,5 года, Николай Каекин — на семь лет колонии. Они не организовали должным образом работу сотрудников службы безопасности торгового центра по эвакуации людей и не обеспечили технику безопасности.
Также 9,5 года колонии по ст. 238 получил директор компании—собственника УК «АС Менеджмент» Роберт Хайруллин. В то же время его оправдали по ст. 327 УК РФ (подделка документов).
Вместе с тем на скамье подсудимых оказались приставы и сотрудники надзорных органов, которые могли закрыть здание
Защита фигурантов дела намерена обжаловать приговор суда. «Приговор в отношении всех подсудимых являлся крайне строгим. Я полагаю, что все подсудимые будут обжаловать этот приговор. Объективности и
Прокуратора пока не приняла решение, будет ли вносить апелляционное представление. Гособвинитель, заместитель прокурора
Кирилл Антонов, Казань