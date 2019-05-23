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18:02 (мск), источник: Коммерсантъ

85 лет за «Адмирал»

Вынесен приговор о гибели при пожаре 19 человек.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Казани вынесен приговор фигурантам дела о пожаре, который произошел в казанском торговом центре (ТЦ) «Адмирал» в марте 2015 года. Тогда погибли 19 человек. Кировский райсуд назначил управленцам и рабочим комплекса, а также чиновникам, которые знали о нарушениях в работе ТЦ, в общей сложности 85,5 года колонии. Максимальный срок — 13 лет лишения свободы — получил глава компании-арендатора Гусейн Гахраманов. Защитники осужденных намерены обжаловать приговор.

В четверг Кировский райсуд Казани завершил оглашение приговора по делу о пожаре в торговом центре «Адмирал». 12 человек, оказавшихся на скамье подсудимых, получили в общей сложности 85,5 года лишения свободы. Напомним, изначально в здании ТЦ располагались цеха завода «Серп и молот». Затем через паевой инвестиционный фонд они отошли компании «АС менеджмент» российского бизнесмена Алексея Семина. Цеха были реконструированы и переделаны под торговый комплекс, после чего сданы в аренду ООО «Заря», которое предоставляло площади местным торговцам обувью, одеждой, коврами и прочим.

ЧП произошло 11 марта 2015 года. Как установило следствие, администрацией комплекса было решено привлечь рабочих к починке крыши одноэтажной пристройки одного из входов в ТЦ, которая протекала. В ходе ремонта произошел «прогрев гидроизоляционных материалов»: воспламенились сэндвич-панели, огонь стал стремительно распространяться и в считаные минуты перекинулся на основное здание. От огня конструкция, состоящая из металла, как считает следствие, не обработанного огнезащитным покрытием, оплавилась и обрушилась. Произошло это очень быстро — некоторые предприниматели просто не успели эвакуироваться и погибли. Погиб также офицер МЧС, прибывший спасать людей: он зашел в здание, а через несколько минут произошло обрушение.

В результате ЧП погибли 19 человек, больше 60 пострадали. Здание ТЦ выгорело практически полностью и впоследствии было разрушено. Потерпевшими по делу были признаны более 700 человек.

Максимальный срок — 13 лет исправительной колонии общего режима — получил директор ООО «Заря» Гусейн Гахраманов. Его признали виновным по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Приговор для Гахраманова оказался мягче, чем требовала прокуратура. Гособвинение просило для обвиняемого 14 лет и 10 месяцев лишения свободы. Длительные сроки также получили заместители Гусейна Гахраманова. Гюльгусейн Наджафов осужден на 9,5 года, Николай Каекин — на семь лет колонии. Они не организовали должным образом работу сотрудников службы безопасности торгового центра по эвакуации людей и не обеспечили технику безопасности.

Также 9,5 года колонии по ст. 238 получил директор компании—собственника УК «АС Менеджмент» Роберт Хайруллин. В то же время его оправдали по ст. 327 УК РФ (подделка документов).

Отметим, что следствие также пыталось привлечь к делу владельца УК Алексея Семина, который после трагедии уехал во Францию. Но следствию не удалось доказать его причастность к трагедии. Обвинение олигарху так и не было предъявлено.

Вместе с тем на скамье подсудимых оказались приставы и сотрудники надзорных органов, которые могли закрыть здание из-за ранее выявленных нарушений еще до пожара. По ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) семь лет колонии получила экс-начальник межрайонного отдела УФССП по Татарстану Жанна Алпарова. Бывшему приставу Минзиле Сафиной назначили 4,5 года колонии. Сотрудника Госстройнадзора Татарстана Галию Исаеву лишили свободы на пять лет. Также реальные сроки получили рабочие Фанис Мухаметханов, Нияз и Наиль Габдулхаевы, Фирдинат Ульданов и их бригадир Альберт Хакликов. Судья Феликс Сабитов назначил им от 4,5 до 6,5 года колонии.

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Защита фигурантов дела намерена обжаловать приговор суда. «Приговор в отношении всех подсудимых являлся крайне строгим. Я полагаю, что все подсудимые будут обжаловать этот приговор. Объективности и какой-то конкретики в этом приговоре мы не услышали», — заявила адвокат Жанны Алпаровой Яна Ковалева. Она полагает, что ее подзащитной суд должен был применить отсрочку из-за наличия несовершеннолетних детей.

Прокуратора пока не приняла решение, будет ли вносить апелляционное представление. Гособвинитель, заместитель прокурора Ново-Савиновского района Казани Анастасия Селиваненко сообщила «Интерфаксу», что решение будет принято после изучения приговора и протокола судебного заседания.

Кирилл Антонов, Казань

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