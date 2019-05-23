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18:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны сообщило о новом обстреле авиабазы «Хмеймим» боевиками

Вечером 22 мая боевики выпустили четыре снаряда из реактивной системы залпового огня в направлении российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии, сообщает Минобороны России.

Источник: AP 2019

«Все ракеты были своевременно обнаружены российскими средствами ПВО и уничтожены. Точечным ударом ВКС России пусковая установка боевиков в Идлибской зоне деэскалации была уничтожена», — говорится в сообщении.

Террористы уже несколько раз за май обстреливали базу. В частности, атаки были осуществлены 2, 6, 8, 19 и 22 мая. Все они были успешно отражены: никто не пострадал, базе ущерба не нанесли.

Напомним, ситуация на севере Сирии резко обострилась в начале месяца. В ответ на обстрелы боевиков сирийская и российская авиация наносит удары по зоне деэскалации Идлиб.

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