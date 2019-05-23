Минобороны сообщило о новом обстреле авиабазы «Хмеймим» боевиками

«Все ракеты были своевременно обнаружены российскими средствами ПВО и уничтожены. Точечным ударом ВКС России пусковая установка боевиков в Идлибской зоне деэскалации была уничтожена», — говорится в сообщении.
Террористы уже несколько раз за май обстреливали базу. В частности, атаки были осуществлены 2, 6, 8, 19 и 22 мая. Все они были успешно отражены: никто не пострадал, базе ущерба не нанесли.
Напомним, ситуация на севере Сирии резко обострилась в начале месяца. В ответ на обстрелы боевиков сирийская и российская авиация наносит удары по зоне деэскалации Идлиб.