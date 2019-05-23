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22:08 (мск), источник: РИА Новости

Вторую подругу полковника Захарченко приговорили к реальному сроку

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Останкинский суд Москвы в четверг назначил три года и три месяца колонии Ларисе Марчуковой — сестре бывшего финансового директора Нота-банка, которая, как и она, дала свидетельские показания на скандально известного полковника Дмитрия Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Назначить наказание 3 года и 3 месяца со штрафом 700 тысяч рублей», — огласила решение судья Татьяна Соколова.

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Марчукову взяли под стражу в зале суда. В последнем слове она заявила, что во всем раскаялась и «переосмыслила свою жизнь», будучи в СИЗО и под домашним арестом. В свою защиту она упомянула факт участия в благотворительных сборах через sms-сообщения.

Дело Ларисы Марчуковой заслушано в особом порядке, что предполагает полное признание подсудимой вины без исследования доказательств. Ей вменяли подстрекательство и пособничество в хищении денег вкладчика Нота-банка. Обвинение просило назначить ей три года колонии.

Разговоры Ларисы Марчуковой с гадалкой Ноной Михай о предстоящих в банке обысках, записанные ФСБ, легли в основу обвинения в адрес Дмитрия Захарченко. Сестрам Марчуковым же вместе с гадалкой и совладельцами Нота-банка Дмитрием и Вадимом Ерохиными вменили растрату денег вкладчиков и заключили в СИЗО.

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Галина Марчукова на днях получила три года и четыре месяца колонии общего режима. Дмитрий Ерохин приговорен к 8,5 годам колонии, Вадим — к шести годам, Михай за подстрекательство к растрате должна будет отсидеть 3,5 года.

Дело Захарченко сейчас слушается в суде. Обвинение запросило для борца с коррупцией 15,5 лет колонии со штрафом почти 500 миллионов рублей за две взятки и воспрепятствование расследованию.

Захарченко и сестры Марчуковы — земляки, все из Миллеровского района Ростовской области.

Обвинение запросило для полковника Захарченко 15,5 лет тюрьмы
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