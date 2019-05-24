Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Арестовать Коломойского: неожиданное требование США к Зеленскому
Муж узнал о любовнике супруги из штрафа ГИБДД
Чтобы выжить, фермер отрезал себе ногу карманным ножом
Питт, Навка, Максимова на Каннском фестивале
Россияне переезжают на чердаки и в подвалы. Почему это выгодно?
Последний полет Ту-134Чем запомнится легендарный самолет?
Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединились
В Чехии объяснили, почему Западе не любит Россию
«Чудо, что живой»: из тюрьмы вышел известный вор в законе
Подебоширил и умер: подробности ЧП в Домодедово
15 важных фактов о воде
Двум миллиардам человек угрожает сибирская язва
Гагарину раскритиковали за копирование стиля Натальи Орейро
6 нелепых вещей по еще более нелепым ценам
Яна Рудковская расплакалась на последнем звонке сыновей
«Девочка-мамочка»: в сети обсуждают фото Елизаветы Боярской на прогулке с детьми
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В России подешевели дачи
Фоторепортажи
34В Москве прошел Парад Победы
10Инаугурация Владимира Зеленского
09:37 (мск), источник: РИА Новости

В Дагестане уничтожили троих боевиков

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Дагестане нейтрализовали троих бандитов, сообщил представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).

«На месте боестолкновения обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы», — уточняется в релизе.

Другие подробности пока не приводятся.

 Организаторы 'Евровидения' пересмотрели итоги конкурса
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу 'Голос. Дети'
В российской армии появилась новая должность
Российские магазины сообщили о быстром росте цен
В Омске на выпускников рухнула штукатурка с потолка (видео)
Россиян предупредили о потерях средств из-за банковских СМС
Семья экс-министра сельского хозяйства защитила винодельню
Медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи
Зять российского миллиардера решил стать президентом Уругвая
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Юбилейный iPhone X подешевел почти в два раза Первый смартфон Apple без кнопки Home и с фирменным вырезом.
Кино
Питт, Навка, Максимова на Каннском фестивале Звезды продолжают блистать на красных дорожках на Лазурном берегу
Авто
«Шкода» представила очень роскошный «почти внедорожник» Skoda из семейства Scout подходят для России как нельзя лучше — именем «Скаут» чехи называют внедорожные версии своих моделей, в том числе и легковых
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В России подешевели дачи
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Пять культовых предметов быта из 80-х
Дети
Алла Пугачева устроила детям пикник на природе Певица много времени уделяет Лизе и Гарри
Леди
В сети решили, что похудевшая Меньшова выглядит на 20 лет моложе Звезда восхитила своих поклонников.
Все о ремонте
Пентхаус на набережной в Санкт-Петербурге: фото квартиры за 220 млн
Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта
Пять культовых предметов быта из 80-х
Скандинавский дом с множеством спальных мест: фото
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь