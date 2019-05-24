09:37 (мск), источник: РИА Новости
В Дагестане уничтожили троих боевиков
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Дагестане нейтрализовали троих бандитов, сообщил представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Дагестане нейтрализовали троих бандитов, сообщил представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).
«На месте боестолкновения обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы», — уточняется в релизе.
Другие подробности пока не приводятся.
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