В омской гимназии во время последнего звонка на школьников упала штукатурка

«Проводится доследственная проверка по сообщению, размещенному в социальной сети и в средствах массовой информации, о том, что 23 мая во время концерта в честь последнего звонка в омской гимназии № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы», — говорится в сообщении.
В мэрии Омска журналистам сообщили, что причины обрушения штукатурки установит специальная инспекция департамента образования. Толщина отслоившегося фрагмента составила порядка 0,5 сантиметра.
«Вреда здоровью девочки, оказавшейся под злополучным участком потолка, не причинено. Родители претензий к образовательной организации не имеют», — отметили в городской администрации, уточнив, что косметический ремонт потолка в актовом зале последний раз производился в 2017 году.
Следователи в ходе проверки установят причины обрушения, выяснят, когда и кем проводился ремонт в здании, как администрация гимназии обеспечивает безопасность детей.