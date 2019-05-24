СМИ: экс-владелец «Югры» дал показания на «полковника с 12 млрд»

Экс-владелец «Югры» Алексей Хотин был помещен под домашний арест 19 апреля. Его обвиняют в выводе из активов банка 7,5 млрд рублей. Для банкира стало большой неожиданностью, что к нему пришли сотрудники ФСБ, и он понял, что нет иного выхода, как рассказать все, утверждает собеседник РБК. И Хотин сообщил, что три года платил Черкалину как главе банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ за покровительство. Суммы не называются.
Как пишет издание, банкир сообщил следствию, что в задачи полковника Черкалина «входило решение вопросов, связанных с уголовными делами в отношении структур и лиц, аффилированных с Хотиным».
По поручению Черкалина сотрудники управления связывались с коллегами из МВД или Следственного комитета и брали на себя контроль за ходом расследования дел либо, если это было возможно, препятствовали их возбуждению. Но и без этого в управлении собственной безопасности ФСБ было известно о незаконной деятельности Черкалина — как минимум о трех эпизодах. Но после показаний Хотина было принято решение приступить к использованию накопленной информации.
Кирилл Черкалин — выпускник Академии ФСБ. Его отец руководил отделом кадров одного из подразделений Главного управления специальных программ при президенте России. Это управление считается отдельной спецслужбой, но руководящий аппарат составляют в основном выходцы из ФСБ.
РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ с просьбой подтвердить информацию о его показаниях. Адвокат Хотина отказался комментировать эту информацию.
Из оглашенных в суде материалов следует, полковник ФСБ Кирилл Черкалин обвиняется в получении взяток на сумму 850 тысяч долларов в течение полутора лет, с ноября 2013-го по февраль 2015 года, «за совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за общее покровительство». Ранее СМИ сообщали, что при обысках у Черкалина и его бывших коллег изъяли рекордные 12 млрд рублей.