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11:49 (мск), источник: Esquire

Харви Вайнштейн заключил сделку с обвинителями. Он выплатит им $44 млн компенсации

Правда, ему все еще грозят уголовные обвинения в изнасиловании, хотя сам Вайнштейн отрицает все случаи принуждения к половому акту со своей стороны.

Источник: AP 2019

Харви Вайнштейн заключил предварительную сделку с обвинителями, членами совета его бывшей киностудии и офисом генерального прокурора Нью-Йорка, сообщает The Guardian. Сумма соглашения составляет $44 млн, а его цель — разрешить судебные иски и выплатить компенсацию обвинителям.

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Напомним, всего было подано более 15 исков, обвиняющих Вайнштейна или его компанию Weinstein & Co в неправомерных действиях. Соглашение должно урегулировать часть этих исков: например, групповой иск предполагаемых жертв и иск генпрокурора Нью-Йорка.

При этом Вайнштейну по-прежнему угрожает уголовное преследование за изнасилования и принуждения к половому акту. Эти обвинения бывший продюсер отрицает.

Вайнштейн 25 мая 2018 года добровольно сдался полиции Нью-Йорка и был арестован. В этот же день суд отпустил его под залог в миллион долларов и обязал носить электронный браслет. Скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, одного из основателей компаний Miramax Films и Weinstein Company, разгорелся в октябре 2017 года. О сексуальных домогательствах с его стороны заявили более 60 актрис и сотрудниц его компаний. Среди них Ума Турман, Хизер Грэм, Кара Делевинь, Роуз МакГоун и другие.

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