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15:34 (мск), источник: m24.ru

Полиция начала проверку после вечеринки школьников во Владивостоке

В полиции заинтересовались флешмобом в одной из школ Владивостока, которую в Сети назвали БДСМ-вечеринкой. Причина проверки со стороны МВД — одна из учениц надела форму сотрудника правоохранительных органов.

«Установлены личности участников инцидента, а также их родителей. Форму сотрудников правоохранительных органов школьники купили в магазине спецодежды специально для мероприятия», — цитирует РИА Новости пресс-службу ГУ МВД по Приморскому краю.

В ведомстве отметили, что, согласно российским законам, за ношение одежды с символикой правоохранительных органов предусмотрен штраф.

Ранее сообщалось, что директор школы написала заявление об увольнении по собственному желанию. Одному из местных новостных порталов женщина заявила, что выпускники «опозорили школу на всю страну». Из-за этого у нее «не оказалось сил работать».
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Проверку в образовательном учреждении проводят и в управлении образования администрации Владивостока. Там объявили, что со всеми школьниками и их родителями проведут разъяснительную работу. К администрации школы «будут применены меры воздействия».

В среду, 22 мая, в соцсетях появилось видео мероприятия из школы № 74 Владивостока. Ученики устроили представление в костюмах зайцев, состоящих из подтяжек на голый торс, заклеенных сосков. Некоторые школьники надели полицейскую форму. Изначально СМИ сообщили, что необычный флешмоб произошел на празднике Последнего звонка. Позднее выяснилось, что представление все же проходило в день самоуправления.

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В школе существует традиция устраивать костюмированное представление в день самоуправления. Например, в 2018 году школьники устроили выступление в образах стиляг. В этом году выпускники решили устроить более экстравагантное шоу.

Еще один курьезный случай произошел во Владивостоке накануне. Мэр Олег Гуменюк на последнем звонке пообещал проводить выпускников «в последний путь». После этих слов он поспешил исправиться, но отрывок с выступлением все же опубликовали в Сети.

Выпускники пришли в школу в нарядах кроликов Playboy и полицейских
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15:12 (мск)© Ньюстюб
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