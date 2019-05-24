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17:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-владелец банка «Югра» отрицает, что дал показания на полковника ФСБ Черкалина

Игорь Мардиросов, адвокат бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина, опроверг «Ъ» опубликованные в СМИ данные о том, что его клиент дал показания на начальника банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, арестованного по обвинению в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

По словам адвоката, господин Хотин не передавал денежные средства полковнику в течение трех лет за общее покровительство и вообще даже не был с ним знаком. Сам господин Хотин обвиняется в растрате (ч. 4 ст. 160 УК) средств «Югры», но в отличие от полковника Черкалина содержится не в СИЗО, а под домашним арестом.

Дело полковника вызвало большой резонанс после того, как в ходе обысков у него изъяли деньги и ценности на сумму более 12 млрд руб. Помимо взяточничества Кирилла Черкалина подозревают в мошенничестве. По версии следствия, вместе с двумя другими офицерами, бывшим замначальника управления «К» ФСБ Дмитрием Фроловым и его экс-подчиненным Андреем Васильевым, он мог поучаствовать в афере, от которой пострадал известный столичный застройщик Сергей Гляделкин. Участвуя в расследовании уголовного дела, потерпевшим по которому проходил господин Гляделкин, сотрудники ФСБ под угрозой привлечения его самого к уголовной ответственности заставили передать им долю в уставном капитале занимавшегося вложениями в ценные бумаги ООО «Юрпромконсалтинг» стоимостью почти 0,5 млрд руб.

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