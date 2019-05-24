Экс-владелец банка «Югра» отрицает, что дал показания на полковника ФСБ Черкалина

По словам адвоката, господин Хотин не передавал денежные средства полковнику в течение трех лет за общее покровительство и вообще даже не был с ним знаком. Сам господин Хотин обвиняется в растрате (ч. 4 ст. 160 УК) средств «Югры», но в отличие от полковника Черкалина содержится не в СИЗО, а под домашним арестом.
Дело полковника вызвало большой резонанс после того, как в ходе обысков у него изъяли деньги и ценности на сумму более 12 млрд руб. Помимо взяточничества Кирилла Черкалина подозревают в мошенничестве. По версии следствия, вместе с двумя другими офицерами, бывшим замначальника управления «К» ФСБ Дмитрием Фроловым и его экс-подчиненным Андреем Васильевым, он мог поучаствовать в афере, от которой пострадал известный столичный застройщик Сергей Гляделкин. Участвуя в расследовании уголовного дела, потерпевшим по которому проходил господин Гляделкин, сотрудники ФСБ под угрозой привлечения его самого к уголовной ответственности заставили передать им долю в уставном капитале занимавшегося вложениями в ценные бумаги ООО «Юрпромконсалтинг» стоимостью почти 0,5 млрд руб.