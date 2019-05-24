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17:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Длинная очередь на вершину Эвереста убила туристов

Три гражданина Индии погибли в очереди на вершину горы Эверест в четверг, 23 мая. Об этом сообщает NBC News.

Источник: AFP 2019

27-летний Нахал Багван (Nihal Bagwan) рухнул от изнеможения, ожидая восхождения на пик, и погиб. 54-летний Анджал Кулькарни (Anjali Kulkarni) и 49-летний Калпана Дас (Kalpana Das) также погибли во время спуска с горы. Причина их смерти пока не установлена.

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Фотографию с выстроившимися в длинную очередь путешественниками опубликовал бывший непальский военнослужащий Нирма Пурья (Nirma Purja) в Twitter. По оценке альпиниста, примерно 320 человек застряли в суровых погодных условиях, ожидая своего восхождения на вершину.

С начала туристического сезона на горе Эверест погибли шесть человек. По информации местных властей, большой поток альпинистов помешал оперативности спасательных работ.

В мае 2018 года путешественник из Уфы Рустем Амиров, который несколько раз совершал восхождение на Эльбрус, пик Ленина и Хан-Тенгри, погиб при попытке покорить Эверест. Причинами его смерти стали горная болезнь и переохлаждение. По словам жены Амирова, его тело не повезли на родину и захоронили в Гималаях.

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