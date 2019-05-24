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21:40 (мск), источник: Daily Storm

Племянница Скрипаля: Дядя находится в Англии под охраной

Виктория Скрипаль рассказала содержание разговоров с родственником: она не уверена, что он хочет вернуться в Россию.

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12
фотографий
12
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Племянница экс-полковника ГРУ и экс-агента британской разведки Сергея Скрипаля Виктория рассказала прессе о содержании звонков дяди к ней домой в Ярославль. По ее словам, Скрипаль дважды звонил ей: в апреле и мае 2019 года. Он рассказал, что находится под охраной в Англии, а телефон ему дают для звонков домой. Также он сказал, что не уверен в желании вернуться в Россию.

«Он спросил, с чего я взяла, что Юля [дочь Скрипаля, тоже ставшая жертвой отравления] хочет вернуться в Россию. Такой был разговор. Я не могу сказать, хочет он, не хочет. Он начал звонить, и слава Богу», — заявила племянница бывшего разведчика.

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«Последняя его фраза была, что они на территории Великобритании, их охраняют, они сейчас будут переезжать на новое место. То есть, их перевозят с места на место. Это был именно Сергей Викторович [Скрипаль], это было его обращение, как он всегда ко мне обращался», — рассказала Виктория.

Виктория рассказала, что номер, с которого звонил экс-полковник ГРУ, определился: «Номер зарегистрирован в Великобритании, каждый раз номер был разный».

Ранее MK.ru предоставил запись разговора Скрипаля, который позвонил 9 мая племяннице, чтоб поздравить ее с Днем Победы. Поскольку ее телефон был вне зоны доступа, Скрипаль записал сообщение на автоответчик. В нем он поздравил родных с Днем Победы и сообщил, что с ним и его дочерью Юлией все нормально.

4 марта 2018 года в британском городке Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британских властей, российские разведчики пытались убить их с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок». Власти Великобритании считают причастными к отравлению Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые оба подозреваются в связях с российской разведкой. Россия категорически отрицает причастность к этому преступлению. При этом выдвигались предположения, что Сергей Скрипаль мертв, поскольку о нем ничего не было известно.

Российские дипломаты не раз призывали своих британских коллег представить официальные материалы по расследованию дела об отравлении Скрипаля и его дочери, но им в этом отказывали. 23 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в очередной раз упрекнула коллег из Великобритании в неготовности идти навстречу россиянам.

Обвиняемые в преступлении Петров и Боширов в интервью осенью 2018-го рассказали, что действительно ездили в Солсбери, но с туристическими целями — «смотреть на шпиль», к отравлению они непричастны.

Происшествие в Солсбери стало отправной точкой большого дипломатического скандала между Россией и Великобританией и спровоцировало новый кризис во взаимоотношениях между Москвой и Западом. После инцидента Лондон выслал из страны 23 сотрудника дипмиссии РФ. Москва в ответ поступила так же с сотрудниками посольства Великобритании. О высылке более 100 российских дипломатов в связи с возможной причастностью РФ к отравлению Скрипалей объявили еще 23 страны, в том числе США.

Виктория Скрипаль рассказала о подробностях переговоров с дядей
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16:27 (мск)© Ньюстюб
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