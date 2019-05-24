❗Согласно данным полиции, среди пострадавших от взрыва в городе Лион россиян нет— Посольство России во Франции (@ambruspresse) 24 мая 2019 г.
21:54 (мск), источник: РИА Новости
При взрыве в Лионе россияне не пострадали
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Согласно данным полиции, россиян среди пострадавших при взрыве в Лионе нет, сообщает посольство РФ во Франции.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.