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21:54 (мск), источник: РИА Новости

При взрыве в Лионе россияне не пострадали

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Согласно данным полиции, россиян среди пострадавших при взрыве в Лионе нет, сообщает посольство РФ во Франции.

В центре Лиона в пятницу днем произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек. По информации ряда СМИ, причиной взрыва стал заминированный сверток. Местные власти призывают людей в целях безопасности избегать места происшествия, вокруг которого выставлен периметр безопасности.

«Согласно данным полиции, среди пострадавших от взрыва в городе Лион россиян нет», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

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