Младшего офицера ВМС США осудили за попытку раскрытия секретной информации

Сообщается, что с мая по сентябрь 2018 года 26-летний Келлогг служил на борту авианосца «Карл Винсон» и имел доступ к секретной информации о возможностях, действии и техническом обслуживании ядерных силовых установок.
Как сообщает ФБР, Келлогг признал, что находясь на действительной службе, 27 августа 2018 года он попытался улететь рейсом коммерческой авиакомпании из Сан-Диего в Нью-Йорк «с намерением предоставить секретную информацию о военных кораблях ВМС США с ядерными энергетическими установками журналисту, который, как он думал, обнародует эту информацию».
Согласно пресс-релизу, Келлогг также признался, что летом 2018 года он планировал перебраться в Россию. Отмечается, что в этот период Келлогг искал в интернете информацию о рейсах в Москву, контакты российского консульства в Сан-Диего и российской судостроительной корпорации «Севмаш». Кроме того, сообщается, что он написал на адрес электронной почты, якобы связанной с «Севмашем», сообщение со словами «Я готов».
Келлогг также признал, что в 2018 году он сделал фотографии зон контролируемого доступа, на которых содержится секретная информация о программе ядерных установок ВМС на борту авианосца «Карл Винсон».
Согласно решению суда, Келлогг будет уволен с военной службы с лишением воинского звания.