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02:06 (мск), источник: РИА Новости

Младшего офицера ВМС США осудили за попытку раскрытия секретной информации

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Младший офицер второго класса ВМС США Стивен Келлогг был приговорен к трем годам лишения свободы за попытку раскрытия секретных сведений о ядерных установках на военных кораблях американского флота, сообщается в пресс-релизе ФБР.

Сообщается, что с мая по сентябрь 2018 года 26-летний Келлогг служил на борту авианосца «Карл Винсон» и имел доступ к секретной информации о возможностях, действии и техническом обслуживании ядерных силовых установок.

Как сообщает ФБР, Келлогг признал, что находясь на действительной службе, 27 августа 2018 года он попытался улететь рейсом коммерческой авиакомпании из Сан-Диего в Нью-Йорк «с намерением предоставить секретную информацию о военных кораблях ВМС США с ядерными энергетическими установками журналисту, который, как он думал, обнародует эту информацию».

Согласно пресс-релизу, Келлогг также признался, что летом 2018 года он планировал перебраться в Россию. Отмечается, что в этот период Келлогг искал в интернете информацию о рейсах в Москву, контакты российского консульства в Сан-Диего и российской судостроительной корпорации «Севмаш». Кроме того, сообщается, что он написал на адрес электронной почты, якобы связанной с «Севмашем», сообщение со словами «Я готов».

Келлогг также признал, что в 2018 году он сделал фотографии зон контролируемого доступа, на которых содержится секретная информация о программе ядерных установок ВМС на борту авианосца «Карл Винсон».

Согласно решению суда, Келлогг будет уволен с военной службы с лишением воинского звания.

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