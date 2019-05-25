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13:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Полковник-миллиардер из ФСБ начал «истово молиться»

Начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, арестованный по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, развесил в своей камере в московском СИЗО «Лефортово» несколько икон и стал «истово молиться». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Источник: AP 2019

Условия пребывания Черкалина в изоляторе проверили члены общественной наблюдательной комиссии Москвы. Арестант, «отпустивший окладистую бороду», встретил их в спортивном костюме от Givenchy, отмечает газета.

Сосед полковника по камере также оказался набожным человеком, поэтому, как говорят правозащитники, помещение стало похоже на «молельную комнату или келью». Сообщается, что в их камере есть такие удобства, как горячая вода, телевизор и холодильник.

Бывший замначальника управления «К» ФСБ полковник Дмитрий Фролов, ранее курировавший работу Черкалина, содержится в менее комфортных условиях, пишет издание.
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Его собираются перевести в другую камеру, но когда это произойдет, пока неизвестно. Уточняется, что Фролов на условия не жалуется.

Черкалин, Фролов и их бывший коллега полковник Андрей Васильев, также служивший в управлении «К» ФСБ, были задержаны в апреле. Черкалину вменяется получение взяток на десятки миллионов рублей, Фролову и Васильеву — особо крупное мошенничество. В ходе обыска у троих полковников обнаружили и изъяли 12 миллиардов рублей, драгоценности, дорогостоящие часы и ценные бумаги.

Источники сообщали, что показания против Черкалина дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, находящийся под домашним арестом, но его адвокат это опроверг.

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