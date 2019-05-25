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11:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Роскомнадзор отрицает проверку текстов группы «Френдзона»

Роскомнадзор заявил, что «не проводил и никому не поручал проводить» экспертизу песен поп-группы «Френдзона» на соответствие закону о защите детей от негативной информации.

Согласно сообщению ведомства на странице в Facebook, у Роскомнадзора нет полномочий организовывать подобные проверки.

Ведомство пояснило, что лишь выдает аккредитацию экспертам, которые и занимаются анализом песен. «Экспертизу проводят квалифицированные специалисты по прямому договору с заказчиком», — добавили в Роскомнадзоре.

Ранее стало известно, что Департамент труда Москвы направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо, рекомендовав предупредить детей о вреде творчества «Френдзоны».

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По данным РБК, в письме говорилось, что тексты и клипы исполнителей «причиняют вред развитию детей», а также носят порнографический характер и пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения.

Департамент утверждал, что «компетентные органы» намерены запретить концерты группы в Москве, а песни и клипы удалить из общего доступа.

«Френдзона» была в числе исполнителей, чьи концерты в 2018 году отменялись во многих городах России. Региональные прокуратуры тогда утверждали, что отмены концертов были связаны с решением самих организаторов, а не с запретом правоохранительных органов. В декабре в Госдуме прошла встреча депутатов с рэперами, в ходе которой участники обсудили ситуацию вокруг серии запретов выступлений.

Следите за развитием темы Отмены рэп-концертов в России
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