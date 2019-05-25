11:37 (мск), источник: ТАСС
В дельфинарии в Севастополе произошел пожар
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/ — Животные и люди не пострадали.
Пожарные ликвидировали возгорание на площади 110 кв. м в одном из строений на территории дельфинария в Севастополе, животные и люди не пострадали, сообщили журналистам в субботу в
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило около восьми часов утра.
«В связи с угрозой распространения пожара силами сотрудников МЧС и дельфинария была осуществлена эвакуация двух дельфинов в безопасный водоем. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 110 кв. м», — сообщили в
Как сообщил ТАСС сотрудник дельфинария, пожар произошел в хозяйственной постройке и серьезных повреждений нет, животные не пострадали, однако на время дельфинарий приостановит работу. «Примерно