Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский сменил позицию по РФ и требует принятия мер - СМИ
В Россию пришли снегопады: дороги и школы закрыты (фото)
Ученые предупредили о смертельной опасности соков
Киркоров с детьми посетил премьеру «Аладдина» в Москве
Как выглядит самая дорогая квартира в Выхино: фото
От какой болезни страдал Леонардо да ВинчиПрофессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности
Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединились
В Чехии объяснили, почему Западе не любит Россию
Питт, Навка, Максимова на Каннском фестивале
Киркоров с детьми посетил премьеру «Аладдина» в Москве
"Суперджет" получил 30 пробоин при перелёте из Москвы в Ижевск
Глюкоза в купальнике в нескромной позе - фото
Дебоширу проломили голову: самолет РФ вынужден был вернуться
Пассажир, устроивший дебош в самолете, скончался
«Девочка-мамочка»: в сети обсуждают фото Боярской на прогулке с детьми
Раскрыта опасность дефицита витамина D в первом триместре
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
Как обновить ванную без капитального ремонта
Фоторепортажи
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
11:37 (мск), источник: ТАСС

В дельфинарии в Севастополе произошел пожар

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/ — Животные и люди не пострадали.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 110 кв. м в одном из строений на территории дельфинария в Севастополе, животные и люди не пострадали, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило около восьми часов утра.

Прибывшее на место пожарные обнаружили, что горит «смежная крыша торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария».

«В связи с угрозой распространения пожара силами сотрудников МЧС и дельфинария была осуществлена эвакуация двух дельфинов в безопасный водоем. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 110 кв. м», — сообщили в пресс-службе, отметив, что месте ЧП работали 23 спасателя и девять единиц техники.

Как сообщил ТАСС сотрудник дельфинария, пожар произошел в хозяйственной постройке и серьезных повреждений нет, животные не пострадали, однако на время дельфинарий приостановит работу. «Примерно два-три дня, до вторника, пока подключим электричество, мы не будем работать», — сказал собеседник агентства.

 Плохой знак: российские закупки золота беспокоят Запад
"Это первый фильм, который буквально кидает дерьмо зрителю в лицо"
Представитель Зеленского признал зависимость от торговли с РФ
Глава Генштаба Украины остался в «шоке» от поездки в Крым
Россиянам открыли безвизовый въезд еще в одну страну
«Не идеальная команда»: финны уверены в победе над Россией
Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу в Австрии
Родителей участницы выпускного во Владивостоке оштрафуют
Победителями шестого сезона «Голос. Дети» стали все финалисты
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Руины советской промышленности: как выглядит полузаброшенный химзавод в Ивановской области Запустение и разруха.
Кино
Кристина Асмус впервые стала мамой в кино Роль дочери актрисы досталась наследнице режиссера фильма «Текст» Клима Шипенко
Авто
Россияне раскупили весь тираж нового кроссовера за 3 часа Первые 100 автомобилей Renault Arkana из лимитированной серии Edition One были куплены через онлайн-шоурум за первые 3 часа со старта продаж
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В России подешевели дачи
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Популярные темы на «Детях»
Почему так сложно, найти электронный градусник??? 139
Соседи стучат по батарее 138
А для чего нужна крестная? Хоть и нельзя обижаться,но все равно обидно. 109
Странный друг. 107
Леди
В сети решили, что похудевшая Меньшова выглядит на 20 лет моложе Звезда восхитила своих поклонников.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь