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19:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Неудачный обгон: В Кишиневе легковушка влетела в припаркованный автобус

В результате ДТП небольшие травмы получил только мужчина, сидевший за рулем автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

Превышение скорости вновь стало причиной аварии. Минувшей ночью в столице автомобиль врезался в припаркованный на улице Штефана чел Маре автобус, сообщает publika.md.

По данным полиции, 29-летний водитель собирался совершить обгон и не удостоверился в безопасности маневра. В результате ДТП небольшие травмы получил только мужчина, сидевший за рулем автомобиля.

В автобусе никого не было. Алкотест показал, что водитель легковушки был трезв. Ему грозит 1500 леев штрафа и шесть штрафных пунктов.

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