19:59 (мск), источник: Комсомольская правда
Неудачный обгон: В Кишиневе легковушка влетела в припаркованный автобус
В результате ДТП небольшие травмы получил только мужчина, сидевший за рулем автомобиля.
Превышение скорости вновь стало причиной аварии. Минувшей ночью в столице автомобиль врезался в припаркованный на улице Штефана чел Маре автобус, сообщает publika.md.
По данным полиции, 29-летний водитель собирался совершить обгон и не удостоверился в безопасности маневра. В результате ДТП небольшие травмы получил только мужчина, сидевший за рулем автомобиля.
В автобусе никого не было. Алкотест показал, что водитель легковушки был трезв. Ему грозит 1500 леев штрафа и шесть штрафных пунктов.