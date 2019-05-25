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20:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские пилоты узнали о неполадках в самолете и стали кружить над городом

Самолет Boeing-737 авиакомпании UTair, выполняющий рейс из Сургута в город Худжанд на севере Таджикистана, вынужденно вернулся в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Источник: РИА "Новости"

Лайнер вылетел из Сургута в 16:45 (14:45 по московскому времени), однако пилоты почти сразу решили вернуться в аэропорт. По данным канала, самолет более двух часов кружил над городом, вырабатывая топливо.

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По информации Telegram-канала Baza, у Boeing при наборе высоты отключилась автоматика. Пилоты перевели борт в ручной режим управления. В наземной службе отметили, что самолет приземлится сразу после того, как выработает топливо.

14 мая сообщалось, что самолет Utair, летевший из Москвы в Милан вернулся в аэропорт Внуково из-за проблем со стойкой шасси. Никто из пассажиров не пострадал.

До этого, 11 мая, лайнер Boeing 767−300 с российскими туристами на борту, выполнявший чартерный рейс из вьетнамского города Камрань в Новокузнецк, вернулся в аэропорт вылета. Самолет четыре часа вырабатывал топливо, после чего успешно приземлился. В результате инцидента никто не пострадал.

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