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03:43 (мск), источник: РИА Новости

В Иркутске загорелся торговый центр

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Возгорание произошло в торговом центре «Торгсервис» в Иркутске в воскресенье утром, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.

«В 07.30 (02.30 мск) поступило сообщение, что в городе Иркутске произошло возгорание в здании «Торгсервис», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на пожаре работают 38 человек личного состава и 12 единиц техники.

По информации из открытых источников, торговый центр на момент возгорания был закрыт — по воскресеньям он начинает работу в 9.00.

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