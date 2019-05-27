13:31 (мск), источник: BBC News Русская служба
Как спасали мойщиков окон на вершине небоскреба в США
Два мойщика окон застряли в подъемнике, который потерял управление на самом верху небоскреба в
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Два мойщика окон застряли в подъемнике, который потерял управление на самом верху небоскреба в
Люлька раскачивалась из стороны в сторону и разбила несколько окон.
Затем на месте появились спасатели, которые смогли стабилизировать подъемник, опустить его на крышу и эвакуировали людей.