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13:31 (мск), источник: BBC News Русская служба

Как спасали мойщиков окон на вершине небоскреба в США

Два мойщика окон застряли в подъемнике, который потерял управление на самом верху небоскреба в Оклахома-Сити.

Люлька раскачивалась из стороны в сторону и разбила несколько окон.

Затем на месте появились спасатели, которые смогли стабилизировать подъемник, опустить его на крышу и эвакуировали людей.

Во время загрузки произошла ошибка.
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