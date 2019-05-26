11:40 (мск), источник: Интерфакс
Бывший менеджер Стэна Ли арестован в США
Москва. 26 мая. INTERFAX.RU —
Арест был проведен в штате Аризона. Ожидается, что Моргана экстрадируют в
По версии следствия, Морган воспользовался преклонным возрастом своего нанимателя, его слабостью и проблемами со зрением и слухом, чтобы установить контроль над ним и его имуществом.
По словам дочери Ли, Морган пользовался слабостью ее отца и препятствовал его встречам с семьей и друзьями.
Ли умер в ноябре 2018 года в возрасте 95 лет. Еще до его смерти, летом того же года было открыто дело о жестоком обращении с ним. Сам Ли тогда выступал в защиту своего менеджера, отмечая, что Морган — его единственный партнер. Отмечалось, однако, что создатель знаменитых комиксов иногда не мог вспомнить имя своего помощника.
Ли был одним из создателей самых популярных персонажей Marvel, включая
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