18:48 (мск), источник: Daily Storm
Правозащитники сообщили о смерти от пыток заключенного в Ярославле
На теле мужчины нашли следы избиения, сообщил основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.
30-летний Алексей Сидякин, которого осудили в 2018 году на три года за телефонный терроризм, умер 24 мая в реанимации второй клинической больницы Ярославля, сообщил основатель Gulagu.net Владимир Осечкин. По его данным, Сидякина сильно избили и запретили медикам СИЗО-1 полностью указать в документах масштаб увечий, нанесенных заключенному, а также сообщить о происшествии в СКР. Осечкин направил заявление с просьбой проверить инцидент на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки, председателя СКР Александра Бастрыкина, директора ФСИН России Геннадия Корниенко и других официальных лиц.
«24.05.19г. во 2-ой клинической больнице города Ярославля в реанимации, не приходя в сознание, скончался Сидякин Алексей Викторович
На портале также сообщается со ссылкой на медиков и родственников Сидякина, что на теле умершего «были видны следы от пыток и избиения», в частности, синяки, гематомы, характерная для удушения борозда на шее, а также порезы на руках.
«Семья Сидякина лишь 17 мая, спустя 2,5 недели, узнала о произошедшем! Фактически, сотрудники УФСИН пытались скрыть данное ЧП, опасаясь проверок и новых скандалов в СМИ», — подчеркивается в сообщении. Осечкин отметил, что родственники узнали о состоянии Сидякина от врачей, а не от сотрудников СИЗО-1.
Осечкин также заявил, что сотрудники УФСИН «организовали через Фрунзенский районный суд Ярославской области
В начале января в Ярославле задержали
Позднее «Новая газета» опубликовала видео с избиением Евгения Макарова, снятое 29 июня 2017 года. Данный материал стал причиной возбуждения со стороны управления СК по Ярославской области уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия (пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ). По этому делу 11 человек отправили в СИЗО, еще одного — под домашний арест.
23 августа 2018-го издание опубликовало еще одну видеозапись из ярославской ИК-1, где запечатлено, как работники колонии заставляют бегать четверых заключенных и как их избивают в том числе резиновыми дубинками. После публикации второго видео арестовали еще двоих сотрудников колонии.
Егор Латышев