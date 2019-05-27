В Забайкалье пастух сжег 600 га леса, пытаясь разогреть еду

По ее данным, пожар произошел в лесу вблизи села Урлук. Следователи уже опросили очевидцев и осмотрели место происшествия.
«Установлено, что 43-летний местный житель пас скот и в поле разжег костер, чтобы приготовить себе пищу. От порыва ветра загорелась трава, огонь быстро распространился на большую территорию и перекинулся на лесной массив… в результате неосторожного обращения с огнем уничтожено около 600 гектаров леса», — рассказала Волк.
Она также отметила, что мужчина не смог потушить возгорание самостоятельно и никому не сообщил о случившемся.
Пастуха задержали и доставили в полицию, свою вину он признал. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.