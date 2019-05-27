11:46 (мск), источник: Интерфакс
В Хакасии возбудили уголовное дело о нападении чиновника на журналиста
Глава Ширинского района республики в своем кабинете толкнул и повалил на пол корреспондента «России 24».
Москва. 27 мая. INTERFAX.RU — Управление СКР по Хакасии возбудило в отношении главы Ширинского района Сергея Зайцева уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности
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В рамках уголовного дела следователи также проверят информацию о коррупции со стороны чиновника, о которой рассказывалось в телесюжете.