Молния ударила в ракету «Союз» при старте с Плесецка

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. В ракету-носитель «Союз-2.1б», стартовавшую с космодрома Плесецк, сразу после пуска ударила молния. Об этом сообщил в понедельник журналистам начальник космодрома генерал-майор Николай Нестечук.
Отмечается, что вся техника отработала штатно, спутник вышел на орбиту в расчетное время.
Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие.
Николай Нестечукначальник космодрома
Ранее источник в ракетно-космической отрасли рассказал ТАСС подробности инцидента. «Во время взлета в головной обтекатель и далее в третью ступень ракеты-носителя попал разряд молнии, что было зафиксировано в данных телеметрии, передаваемых с борта ракеты на наземный пункт управления», — сказал собеседник агентства.
По его словам, инцидент никак не повлиял на работу систем носителя, поскольку «на “Союзах” предусмотрена защита от таких явлений».
Как уточнил другой собеседник агентства, разряд попал в ракету «примерно на 14-й секунде от момента отрыва изделия от стартового стола».
Запуск ракеты «Союз-2.1б» был проведен 27 мая в 09:23 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк. В установленное время космический аппарат «Глонасс-М» был успешно выведен на расчетную орбиту. Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС приняли спутник на управление.