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14:13 (мск), источник: RNS

Глава района Хакасии исключен из «Единой России» за драку с журналистом

Президиум генерального совета «Единой России» принял решение исключить главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева из партии, а также приостановить его полномочия как члена регионального совета после драки с журналистом, сообщает пресс-служба партии со ссылкой на секретаря генсовета Андрея Турчака.

Помимо этого, президиум генерального совета партии дал поручение президиуму регионального политсовета приостановить полномочия Зайцева как секретаря местного отделения «Единой России» и рассмотреть вопрос «о его соответствии занимаемой должности как главы района и затем инициировать процедуру отзыва избирателями».

«Мы неоднократно говорили о том, что любой чиновник, депутат несет повышенную ответственность за свои слова и поступки. Вчера случился очередной приступ “белой чиновничьей горячки” в Хакасии, где глава Ширинского района напал на журналиста ВГТРК. Вместо того, чтобы ответить на вопросы корреспондента, он попытался решить вопрос силой. Это неадекватное и неприемлемое поведение», — приводятся в сообщении слова Турчака.

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Ранее СУ Следственного комитета России по Республике Хакасия возбудило уголовное дело в отношении Сергея Зайцева по ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенные с насилием над журналистом»).

По версии следствия, съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» пришла в здание администрации Ширинского района и попыталась взять интервью у его главы. Во время общения с журналистами в своем кабинете Зайцев «будучи недовольным их действиями, направленными на получение информации, толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив потерпевшему физическую боль».

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