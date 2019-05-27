Глава района Хакасии исключен из «Единой России» за драку с журналистом

Помимо этого, президиум генерального совета партии дал поручение президиуму регионального политсовета приостановить полномочия Зайцева как секретаря местного отделения «Единой России» и рассмотреть вопрос «о его соответствии занимаемой должности как главы района и затем инициировать процедуру отзыва избирателями».
«Мы неоднократно говорили о том, что любой чиновник, депутат несет повышенную ответственность за свои слова и поступки. Вчера случился очередной приступ “белой чиновничьей горячки” в Хакасии, где глава Ширинского района напал на журналиста ВГТРК. Вместо того, чтобы ответить на вопросы корреспондента, он попытался решить вопрос силой. Это неадекватное и неприемлемое поведение», — приводятся в сообщении слова Турчака.
Ранее СУ Следственного комитета России по Республике Хакасия возбудило уголовное дело в отношении Сергея Зайцева по ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенные с насилием над журналистом»).
По версии следствия, съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» пришла в здание администрации Ширинского района и попыталась взять интервью у его главы. Во время общения с журналистами в своем кабинете Зайцев «будучи недовольным их действиями, направленными на получение информации, толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив потерпевшему физическую боль».