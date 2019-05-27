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14:42 (мск), источник: Ведомости

Напавшего на журналиста хакасского чиновника исключили из «Единой России»

Президиум Генсовета «Единой России» решил исключить из партии главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на корреспондента «России 24» Ивана Литомина, и приостановить его полномочия как члена регионального политического совета, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на секретаря генерального совета партии Андрея Турчака. Он назвал поведение хакасского чиновника «неадекватным и неприемлемым», а сам инцидент — приступом «белой чиновничьей горячки».

«Мы неоднократно говорили о том, что любой чиновник, депутат несут повышенную ответственность за свои слова и поступки», — подчеркнул секретарь генсовета «Единой России». По его словам, если чиновник не умеет отвечать на неудобные вопросы и общаться с людьми, ему не место во власти.

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Новость
Дело пахнет торфяниками

Ранее «Россия 24» опубликовала видеозапись сюжета для программы «Дежурная часть», на которой видно как Зайцев попытался отнять у журналиста микрофон и вытолкнуть его из кабинета. По словам Литомина, он хотел спросить у чиновника, «почему жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях». Во время конфликта Зайцев опрокинул журналиста на пол.

Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении Зайцева из-за нападения на корреспондента «России 24». Дело заведено по ч. 3 ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Максимальное наказание по статье — лишение свободы до шести лет и права занимать определенные должности. СКР отметил, что проверит информацию о коррупционной составляющей в работе Зайцева, о которой говорили журналисты.

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