Напавшего на журналиста хакасского чиновника исключили из «Единой России»

«Мы неоднократно говорили о том, что любой чиновник, депутат несут повышенную ответственность за свои слова и поступки», — подчеркнул секретарь генсовета «Единой России». По его словам, если чиновник не умеет отвечать на неудобные вопросы и общаться с людьми, ему не место во власти.
Ранее «Россия 24» опубликовала видеозапись сюжета для программы «Дежурная часть», на которой видно как Зайцев попытался отнять у журналиста микрофон и вытолкнуть его из кабинета. По словам Литомина, он хотел спросить у чиновника, «почему жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях». Во время конфликта Зайцев опрокинул журналиста на пол.
Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении Зайцева из-за нападения на корреспондента «России 24». Дело заведено по ч. 3 ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Максимальное наказание по статье — лишение свободы до шести лет и права занимать определенные должности. СКР отметил, что проверит информацию о коррупционной составляющей в работе Зайцева, о которой говорили журналисты.