Генпрокуратура объяснила отсутствие дел по «панамскому досье»

Об этом говорится в ответе помощника генпрокурора Аслана Юсуфова замдиректору Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексею Чумакову, копия которого оказалась в распоряжении РБК.
В надзорном ведомстве отметили, что «в пределах компетенции» проводили проверку информации о возможном нарушении законодательства о противодействии коррупции рядом должностных лиц, в том числе главами отдельных российских субъектов. «В рамках указанных проверок Генпрокуратурой России необходимые документы запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано», — следует из ответа ведомства.
В связи с этим у прокуроров нет оснований для принятия мер реагирования «в отсутствие сведений, подтверждающих предполагаемые нарушения».
В декабре прошлого года Федеральная служба по финансовому мониторингу завершила проверку «панамского досье». Ведомство нашло нашел 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам, рассказал начальник управления ведомства по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и мире» в НИУ ВШЭ.
Эти компании совершили сомнительные финансовые операции на общую сумму более 5 млрд рублей, передавал его слова РБК. Многие из них связаны с губернаторским, депутатским и министерским корпусом.
По его словам Андреева, данные о возможных махинациях были переданы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.
«Панамское досье» — это документы из офшорного регистратора Mossack Fonseca, которые после утечки оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. Журналисты изучили 11,5 млн документов и в апреле 2016 года выпустили расследование. В нем упоминались российские высокопоставленные чиновники, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, на тот момент глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, замминистра внутренних дел Игорь Зубов.
Также в «панамских документах» нашли виолончелиста Сергея Ролдугина, которого президент Владимир Путин называл своим другом, 16 российских долларовых миллиардеров, а также депутатов и сенаторов, которым закон запрещает заниматься предпринимательской деятельностью.