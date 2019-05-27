Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Удивительный мир. Самые красивые диджитал-модели (40 фото)
В ГИБДД развеяли один из мифов о дорожных камерах
10 фактов, которые о вас узнают незнакомцы с первого взгляда
Екатерина Климова восхитила фанатов откровенным декольте
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
Без воды виноватые: с чем связано весеннее обмеление ВолгиЧем маловодье может грозить реке и кто пострадает от него в первую очередь?
В ДНР вернулась война, ВСУ устроили «армагеддон» под Мариуполем
Мадонна сказала, кого считает призером Евровидения
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери
Пропустившая спецвыпуск «Голоса» дочь Алсу высказалась в соцсети
5 способов улучшить сексуальную жизнь с помощью еды
Сколько сладкого можно съесть в день без вреда
Екатерина Климова восхитила фанатов откровенным декольте
Люкс по бросовым ценам. Кто из звезд продает свою ношеную одежду
В Москве прибавилось Капитолин и Добрынь
Максим Галкин показал, как его дома встречают дети
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
Как выглядит тот самый Урюпинск?
Фоторепортажи
11Скончался Сергей Доренко
27Самые известные снимки Великой Отечественной войны
15:50 (мск), источник: Forbes

Генпрокуратура объяснила отсутствие дел по «панамскому досье»

За три года российские следователи не завели ни одного дела в связи с «панамским досье» — документами офшорного регистратора, в которых упоминались многие российские политики. Генпрокуратура объясняет это тем, что власти Панамы не предоставили необходимые документы.

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в ответе помощника генпрокурора Аслана Юсуфова замдиректору Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексею Чумакову, копия которого оказалась в распоряжении РБК.

В надзорном ведомстве отметили, что «в пределах компетенции» проводили проверку информации о возможном нарушении законодательства о противодействии коррупции рядом должностных лиц, в том числе главами отдельных российских субъектов. «В рамках указанных проверок Генпрокуратурой России необходимые документы запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано», — следует из ответа ведомства.

В связи с этим у прокуроров нет оснований для принятия мер реагирования «в отсутствие сведений, подтверждающих предполагаемые нарушения».

Проверка Росфинмониторинга

В декабре прошлого года Федеральная служба по финансовому мониторингу завершила проверку «панамского досье». Ведомство нашло нашел 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам, рассказал начальник управления ведомства по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и мире» в НИУ ВШЭ.

Эти компании совершили сомнительные финансовые операции на общую сумму более​ 5 млрд рублей, передавал его слова РБК. Многие из них связаны с губернаторским, депутатским и министерским корпусом.

По его словам Андреева, данные о возможных махинациях были переданы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

Что такое «панамское досье»

«Панамское досье» — это документы из офшорного регистратора Mossack Fonseca, которые после утечки оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. Журналисты изучили 11,5 млн документов и в апреле 2016 года выпустили расследование. В нем упоминались российские высокопоставленные чиновники, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, на тот момент глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, замминистра внутренних дел Игорь Зубов.

Также в «панамских документах» нашли виолончелиста Сергея Ролдугина, которого президент Владимир Путин называл своим другом, 16 российских долларовых миллиардеров, а также депутатов и сенаторов, которым закон запрещает заниматься предпринимательской деятельностью.

 Самые богатые наследники России — 2019. Рейтинг Forbes
30 самых перспективных россиян моложе 30 лет. Рейтинг Forbes
Напавшего на журналиста чиновника исключили из «Единой России»
Состояние свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева тяжелое
Неймару предложат 200 тысяч евро в день
Молния ударила в ракету «Союз» при старте с Плесецка
Выпускники из Владивостока извинились за БДСМ-флешмоб
Почему Волга в этом году так сильно обмелела и чем это грозит
В Техасе сняли пугающий смерч на видео
Здоровье
Как вас обманывают продавцы воды Вода в бутылках — это обычная водопроводная вода.
Hi-Tech
ASUS представила ноутбук будущего с двумя экранами Посмотрите на них!
Кино
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери Михаил недоволен тем, что Елизавета пошла по его стопам
Авто
Новая BMW 1-й серии — революционные изменения Немцы рассекретили третье поколение баварской «копейки»
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В России подешевели дачи
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Дети
СМИ: Сергей Лазарев стал отцом во второй раз У певца уже есть 4-летний сын Никита
Леди
Екатерина Климова поразила фанатов откровенным декольте Актриса показала чувственное фото.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь