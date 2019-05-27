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15:27 (мск), источник: RTVi

В Ставрополе мужчина с ножом напал на редакцию газеты «Родина»

В Ставрополе неизвестный с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина», его уже задержали. Об этом 27 мая сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, пострадали четыре человека. Угрозы их жизни нет. «Двое уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации», — уточнил Владимиров.

По данным проекта Baza, нападавший — местный житель Константин Сиднев. Он якобы разозлился на журналистов, так как они не хотели печатать его материал в газете. По предварительной информации, нападавший страдает от заболевания психики и состоит на учете. Депутат Думы Ставропольского края от партии КПРФ Виктор Лозовой также сказал о проблемах нападавшего с психикой.

Baza также уточнила, что при нападении пострадал, в частности, главный редактор газеты Николай Бондаренко. Сиднев якобы пытался его убить.

ТАСС со ссылкой на управление МВД по Ставропольскому краю сообщил, что полиция начала доследственную проверку.

«Родина» — газета ставропольского отделения КПРФ. В краевом комитете партии агентству подтвердили, что пострадал главный редактор и трое сотрудников издания.

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