В Ставрополе мужчина с ножом напал на редакцию газеты «Родина»

По его словам, пострадали четыре человека. Угрозы их жизни нет. «Двое уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации», — уточнил Владимиров.
По данным проекта Baza, нападавший — местный житель Константин Сиднев. Он якобы разозлился на журналистов, так как они не хотели печатать его материал в газете. По предварительной информации, нападавший страдает от заболевания психики и состоит на учете. Депутат Думы Ставропольского края от партии КПРФ Виктор Лозовой также сказал о проблемах нападавшего с психикой.
Baza также уточнила, что при нападении пострадал, в частности, главный редактор газеты Николай Бондаренко. Сиднев якобы пытался его убить.
ТАСС со ссылкой на управление МВД по Ставропольскому краю сообщил, что полиция начала доследственную проверку.
«Родина» — газета ставропольского отделения КПРФ. В краевом комитете партии агентству подтвердили, что пострадал главный редактор и трое сотрудников издания.
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