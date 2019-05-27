20:26 (мск), источник: Коммерсантъ
«Родине» за Сталина
Отказ в публикации стал поводом для нападения в ставропольской газете.
В понедельник в редакции газеты «Родина», находящейся в помещении ставропольского регионального отделения КПРФ, вооруженный ножом 73-летний местный житель Константин Сиднев напал на журналистов. Причиной стал отказ главного редактора публиковать его статью про Иосифа Сталина. В результате пострадали четверо: двое получили легкие ранения, еще двое — ранения средней тяжести. Нападавший был задержан и передан сотрудникам полиции.
В Ставропольском крайкоме КПРФ сообщили, что нападение произошло в понедельник около полудня, когда обычно проходят бюро крайкома или другие плановые мероприятия. Как говорится на сайте крайкома КПРФ, нападавший первоначально зашел в
В редакции «Родины» информацию о нападении подтвердили.
Мы на этого тихого пожилого человека даже особо внимания не обращали. Он приходил к нам раза три, сидел в читальном зале, выписки делал. Но, кто это, мы раньше и не интересовались, — рассказал «Ъ» один из участников инцидента.
По его словам, посетитель принес с собой нож, спрятав в газету, «сложенную трубочкой». Когда сотрудники редколлегии бросились на помощь редактору, нападавший, размахивая ножом, попытался пырнуть одного из них в живот, но тот увернулся, и удар прошел вскользь. В ходе завязавшейся борьбы, когда у него отнимали оружие, посетитель успел проткнуть одному из сотрудников редакции ладонь, а другому разрезать руку, повредив вены.
Тем не менее своими силами сотрудники редакции скрутили агрессивного посетителя, вызвали полицию и скорую помощь. Главного редактора «Родины» и сотрудника Виталия Гушлу госпитализировали. Еще двоим медицинскую помощь оказали на месте.
По данным «Ъ», нападавшим оказался 73-летний местный житель Константин Сиднев. Депутат краевой думы Виктор Лозовой уточнил «Ъ», что нападавший требовал опубликовать свою статью про Иосифа Сталина. По информации депутата, этот человек состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, он находился в розыске как без вести пропавший. Его объявили в розыск по просьбе родственников, так как 22 мая он «ушел в библиотеку и не вернулся».
Доследственные проверки по факту инцидента редакции «Родины» проводят полиция и СУ Следственного комитета России. Последнее уже ходатайствовало в прокуратуре о том, чтобы, учитывая большой общественный резонанс, передать расследование в свое производство.
Александра Ларинцева, Пятигорск