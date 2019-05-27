20:59 (мск), источник: Коммерсантъ
Самолеты «Аэрофлота» досматривают в Париже из-за анонимных угроз
Французская полиция досматривает
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Французская полиция досматривает
«Префектура полиции получила угрозы относительно нескольких самолетов, прибывающих из России, из Москвы в Париж. Полиция провела проверки на ряде рейсов и не выявила никаких особенных проблем», — сообщил представитель аэропорта.
Собеседник уточнил, что сотрудники полиции проверили пассажиров и багаж на рейсах SU2458 и SU2462, но ничего подозрительного не обнаружили.
Планируется, что соответствующую проверку проведут и на рейсе «Аэрофлота» SU2460, который прилетит в Париж в 22:34 по местному времени (23:34 мск).