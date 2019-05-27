Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
В ГИБДД развеяли один из мифов о дорожных камерах
5 способов улучшить сексуальную жизнь с помощью еды
Ани Лорак критикуют за злоупотребление пластикой
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
Без воды виноватые: с чем связано весеннее обмеление ВолгиЧем маловодье может грозить реке и кто пострадает от него в первую очередь?
В РФ с 1 июля запрещено перевозить детей по ночам
Развлечения Собчак испугали поклонников
Пропустившая спецвыпуск «Голоса» дочь Алсу высказалась в соцсети
Дети Сергея Жукова снимаются в кино с Безруковым и Климовой
Британка считает, что тесные лифчики оставили в ее груди дыру
10 фактов, которые о вас узнают незнакомцы с первого взгляда
Дебоширу проломили голову: самолет РФ вынужден был вернуться
Пассажир, устроивший дебош в самолете, скончался
В Москве прибавилось Капитолин и Добрынь
Максим Галкин показал, как его дома встречают дети
Как строят «российский Диснейленд»: фото сверху
Как создать красоту на шести сотках
Фоторепортажи
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
20При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево сгорел самолет
20:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Самолеты «Аэрофлота» досматривают в Париже из-за анонимных угроз

Французская полиция досматривает из-за анонимных угроз самолеты «Аэрофлота», прибывающие в аэропорт Шарль де Голль из Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

«Префектура полиции получила угрозы относительно нескольких самолетов, прибывающих из России, из Москвы в Париж. Полиция провела проверки на ряде рейсов и не выявила никаких особенных проблем», — сообщил представитель аэропорта.

Собеседник уточнил, что сотрудники полиции проверили пассажиров и багаж на рейсах SU2458 и SU2462, но ничего подозрительного не обнаружили.

Планируется, что соответствующую проверку проведут и на рейсе «Аэрофлота» SU2460, который прилетит в Париж в 22:34 по местному времени (23:34 мск).

 Балашихинского чиновника взяли на дороге
«Меня не выпускают из дома, но я сбежал»
Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов
Хоккеист сборной РФ высказался о примитивности чемпионов мира
Россия назвала условие для поставок патронов в США
Состояние свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева тяжелое
Стрим с бутылкой будет длиться 450 лет (видео)
Почему Волга в этом году так сильно обмелела и чем это грозит
Сотовые операторы оказались не готовы к отмене роуминга в России
Здоровье
Как вас обманывают продавцы воды Вода в бутылках — это обычная водопроводная вода.
Hi-Tech
ASUS представила ноутбук будущего с двумя экранами Посмотрите на них!
Кино
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери Михаил недоволен тем, что Елизавета пошла по его стопам
Авто
Новая BMW 1-й серии — революционные изменения Немцы рассекретили третье поколение баварской «копейки»
Недвижимость
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
В Москве помыли одно из самых высоких зданий. Как это было: фото
В России подешевели дачи
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
Популярные темы на «Детях»
Выбор города для переезда 492
Ночные королевы -2 441
Муж очень просил завести ребенка 301
Правда ли стресс во время беременности негативно отразится на здоровье ребёнка? 167
Леди
Екатерина Климова поразила фанатов откровенным декольте Актриса показала чувственное фото.
Все о ремонте
Пентхаус на набережной в Санкт-Петербурге: фото квартиры за 220 млн
Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта
Пять культовых предметов быта из 80-х
Скандинавский дом с множеством спальных мест: фото
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь