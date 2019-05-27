Израиль поразил в Сирии установку ПВО, из который был открыт огонь по истребителю

22:46 (мск), источник: ТАСС
«Ранее сегодня был идентифицирован сирийский огонь ПВО по израильскому истребителю во время рутинного полета на севере Израиля. Зенитный снаряд упал на сирийской территории, миссия (израильского истребителя — прим. ТАСС) была завершена как планировалось. В ответ Армия обороны Израиля поразила пусковую установку, из которой был запущен снаряд», — говорится в распространенном военными коммюнике.
«Армия обороны Израиля серьезно воспринимает любую угрозу своим самолетам и действует для их защиты», — добавили в армейской
По данным сирийского агентства SANA, выпущенная израильскими войсками ракета разорвалась в понедельник в районе