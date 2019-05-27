Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Удивительный мир. Самые красивые диджитал-модели (40 фото)
В ГИБДД развеяли один из мифов о дорожных камерах
Женщина перепутала кашель с опасной болезнью и впала в кому
Орбакайте отпраздновала день рождения с Киркоровым в Петербурге
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
Без воды виноватые: с чем связано весеннее обмеление ВолгиЧем маловодье может грозить реке и кто пострадает от него в первую очередь?
В РФ с 1 июля запрещено перевозить детей по ночам
Развлечения Собчак испугали поклонников
Пропустившая спецвыпуск «Голоса» дочь Алсу высказалась в соцсети
Дети Сергея Жукова снимаются в кино с Безруковым и Климовой
Женщина перепутала кашель с опасной болезнью и впала в кому
Как вас обманывают продавцы воды
Орбакайте отпраздновала день рождения с Киркоровым в Петербурге
Сын Наташи Королевой завел роман с моделью
СМИ: Сергей Лазарев стал отцом во второй раз
Безрукова, Федорова, Эппле поддержали «особенных» детей
Как строят «российский Диснейленд»: фото сверху
Как создать красоту на шести сотках
Фоторепортажи
34В Москве прошел Парад Победы
27Самые известные снимки Великой Отечественной войны
22:46 (мск), источник: ТАСС

Израиль поразил в Сирии установку ПВО, из который был открыт огонь по истребителю

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая. /ТАСС/. Армия обороны Израиля поразила в понедельник сирийскую установку ПВО в ответ на зенитный огонь, открытый по израильскому истребителю, сообщила армейская пресс-служба.

«Ранее сегодня был идентифицирован сирийский огонь ПВО по израильскому истребителю во время рутинного полета на севере Израиля. Зенитный снаряд упал на сирийской территории, миссия (израильского истребителя — прим. ТАСС) была завершена как планировалось. В ответ Армия обороны Израиля поразила пусковую установку, из которой был запущен снаряд», — говорится в распространенном военными коммюнике.

«Армия обороны Израиля серьезно воспринимает любую угрозу своим самолетам и действует для их защиты», — добавили в армейской пресс-службе.

По данным сирийского агентства SANA, выпущенная израильскими войсками ракета разорвалась в понедельник в районе Телль-Шаар в окрестностях сирийского города Эль-Кунейтра в 40 км от Дамаска. По его информации, в результате разрыва ракеты получили ранения несколько человек и повреждена одна военная машина.

Сирия отразила очередной ракетный удар Израиля
Во время загрузки произошла ошибка.
18 мая© Ньюстюб
 Плохой знак: российские закупки золота беспокоят Запад
"Это первый фильм, который буквально кидает дерьмо зрителю в лицо"
Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов
Состояние свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева тяжелое
Хоккеист сборной РФ высказался о примитивности чемпионов мира
В США анаконда «клонировала» сама себя
Россия назвала условие для поставок патронов в США
Почему Волга в этом году так сильно обмелела и чем это грозит
Здоровье
Как вас обманывают продавцы воды Вода в бутылках — это обычная водопроводная вода.
Hi-Tech
ASUS представила ноутбук будущего с двумя экранами Посмотрите на них!
Кино
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери Михаил недоволен тем, что Елизавета пошла по его стопам
Авто
Новая BMW 1-й серии — революционные изменения Немцы рассекретили третье поколение баварской «копейки»
Недвижимость
Как выглядит самая дорогая квартира в Выхино: фото
Что за базар? Как сейчас живут вещевые рынки
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Популярные темы на «Детях»
Выбор города для переезда 563
Ночные королевы -2 441
Муж очень просил завести ребенка 349
Досуг ребенка 4 лет 164
Леди
Екатерина Климова поразила фанатов откровенным декольте Актриса показала чувственное фото.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь