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07:54 (мск), источник: ТАСС

При нападении на парк в Кавасаки погибли три человека

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Два человека, в том числе один ребенок, погибли и еще 16, большинство из которых ученицы младших классов, получили ранения в городе Кавасаки, где во вторник мужчина с ножами напал на группу школьников и взрослых. Как объявила полиция города, сам нападавший — мужчина в возрасте старше 50-и лет — умер в больнице, не приходя в сознание, после полученного ранения.

Инцидент произошел на автобусной остановке в небольшом парке в Кавасаки около Токио. Мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на дожидавшихся автобуса школьников и взрослых. По последним данным, один взрослый и один ребенок погибли в результате происшествия. Еще три девочки в возрасте шести лет и 40-летняя женщина находятся в крайне тяжелом состоянии.

Японские правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства случившегося, а врачи борются за жизни пострадавших. В связи со случившимся министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Масахико Сибаяма пообещал усилить охрану образовательных учреждений и школьных маршрутов.

«Мы проведем работу, направленную на усиление охраны школ и школьных маршрутов», — подчеркнул глава японского ведомства. Правительство Японии в свою очередь также пообещало сделать все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность учащихся, как в самих школах, так и на маршрутах до образовательных учреждений.

Президент США Дональд Трамп, который сейчас находится в Японии с государственным визитом, выразил соболезнования в связи с инцидентом в Кавасаки. «Я хочу принести соболезнования всем пострадавшим и их семьям. Американский народ скорбит вместе с японским народом», — сказал Трамп, выступая на одном из крупнейших кораблей японских ВМС — вертолетоносце «Кага» на базе Йокосука у входа в Токийский залив.

О мотивах нападавшего на данный момент ничего не сообщается. Все пострадавшие — девочки, которые учились в одной из местных частных школ.

ЧП в Японии: неизвестный напал на школьников с ножом
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06:57 (мск)© Ньюстюб
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