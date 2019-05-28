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10:56 (мск), источник: Forbes

Смерть за деньги. Почему на Эвересте образовалась очередь, из-за которой гибнут альпинисты

Путевка на самую высокую вершину планеты обходится альпинисту от $30 000 до $130 000, но не гарантирует жизнь.

Источник: AFP 2019

Не менее 10 человек погибли при восхождении на высочайшую вершину мира Эверест (8848 м) за последние несколько дней. Это один из самых страшных показателей с того дня, когда Джомолунгма (тибетское название вершины) была впервые покорена в мае 1953 года непальским шерпой Тенцингом Норгеем и новозеландцем Эдмундом Хиллари.

Еще более ужасной статистику делает то, что люди погибли не из-за схода лавины (в 1922 году так погибли 7 человек, в 2014 году — 14 человек, в 2015 году — 19 человек) и не из-за трагического стечения обстоятельств, а из-за элементарной «пробки» на подходе к вершине.

22 мая Эверест покорили рекордные 200 человек. Тогда же альпинист, бывший спецназовец-гуркха Нирмал Пурья выложил в Twitter фотографию очереди, тянущейся по горному карнизу к вершине Эвереста. Еще за несколько дней до этого стали приходить сообщения о гибели альпинистов.

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Сначала стало известно о гибели 16 мая 39-летнего ирландца, который сорвался при спуске. 17 мая на спуске погиб 28-летний индиец (был найден мертвым в своей палатке). Обе смерти произошли на высоте выше 8000 м, так называемой «зоне смерти», где гибнут большинство альпинистов, рассказал 19 мая у себя в Instagram британский альпинист Робин Хейнс Фишер.

22 мая при спуске с вершины погибли 55-летний индийский и 55-летний американский альпинисты. 23 мая при спуске с вершины умерли два индийца (49 и 27 лет). 24 мая замерз в своей палатке на высоте 7000 м 56-летний альпинист из Ирландии. Позднее стало известно о гибели на склоне одного непальца (возраст не уточняется) и одного австрийца (65 лет).

Сам Фишер уточнил в своей записи от 19 мая, что почти 700 человек планируют начать восхождение на Эверест 21 мая. «Единственный маршрут на вершину и задержки, вызванные большим скоплением людей, могут оказаться фатальными», — написал британец. Сам он решил отложить восхождение на 25 мая, когда будет меньше людей. «Если, конечно, все остальные не играют в одну и ту же игру ожидания», — написал он.

Это был последний пост альпиниста — он погиб 25 мая сразу после восхождения на вершину.
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В тот же день другой альпинист — Бурда Фаши — опубликовал у себя на странице в Facebook новое видео — все та же бесконечная очередь к вершине Эвереста. А британец Мартин Хьюитт разместил у себя в Twitter триумфальное видео с подписью: «На вершине горы Эверест, изо всех сил стараясь обогнать более ста альпинистов, чтобы нам хватило кислорода. К счастью, все наши тренировки, подготовка и командная работа окупились», — написал он.

Источник: AP 2019

Сезон смертей

Очередь на Эверест объясняется просто: лучшее время для покорения вершины приходится на апрель-май и сентябрь. По статистике, 80% всех успешных восхождений были совершены в третью и четвертую недели мая — с 15-го по 27-е. В этом сезоне погода для восхождения была неблагоприятной большую часть мая. «22 мая, после нескольких дней плохой погоды, было небольшое ясное окно и более 200 альпинистов взошли на Эверест», — сообщил генеральный директор Департамента туризма Непала Дандурах Чимире. Он опроверг утверждение, что люди погибли из-за «пробки» на пути к вершине, подчеркнув, что основной причиной смерти на Эвересте стала высотная болезнь у большинства погибших.

Первые жертвы при восхождении на Эверест были официально зафиксированы в 1922 году, когда лавина накрыла семь членов британской экспедиции.

С тех пор на склонах Эвереста погибли более 288 человек. Большинство тел так и остались вмерзшими в лед Эвереста — у альпинистов не хватает сил после изматывающего восхождения спустить погибших в базовый лагерь для похорон.

Некоторые из погибших даже служат ориентирами на высоте — например, зеленые ботинки индийца Цеванга Палжора, погибшего в мае 1996 году, отмечают высоту 8500 м над уровнем моря.

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О своем спуске вниз мимо обледеневших трупов рассказал испанской газете El Pais немецкий альпинист Давид Геттлер, который попытался покорить Эверест 22 мая без кислородной маски. По его словам, он позже других покинул четвертый лагерь (последний перед вершиной) на высоте 7900 м. И на высоте 8650 м, за 200 м до вершины, отказался от восхождения: подул пронизывающий ветер, пошел легкий снег и он уже почти не мог продвигаться вверх. «Я не хотел оказаться в ловушке и решил спускаться», — пояснил он. И рассказал, что стимулом для него послужили трупы двух альпинистов на склоне. «Это странное ощущение. Ты пытаешься сделать нечто самое прекрасное в твоей жизни, а сталкиваешься с мертвыми», — рассказал он.

В 2016 и в 2017 году году при покорении Эвереста погибли по 6 человек. В 2018 году — 5. В 2019 — уже 10.

Источник: AP 2019

«Потому что он существует»

Британец Джордж Мэллори трижды пытался покорить Эверест в начале 1920-х годов. На вопрос зачем, он отвечал просто: «Потому что он существует».

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Третья экспедиция Мэллори на Эверест закончилась трагически: он и его напарник Эндрю Ирвин бесследно пропали. Останки Мэллори были обнаружены в мае 1999 года американской поисковой экспедицией. Тело Ирвина до сих пор не нашли.

В начале 1990-х годов начались коммерческие восхождения на Эверест. Несколько лет спустя — в 1996 году — произошла первая трагедия, когда из-за организационных нестыковок и неблагоприятного стечения обстоятельств погибли 8 человек (на основе тех событий был снят фильм «Эверест»).

Весной этого года власти Непала продали рекордное число лицензий на восхождение на самую высокую гору мира — 381 (прошлой весной было выдано 347 таких разрешений). Еще 200−300 лицензий на восхождение выдается ежегодно в Тибете.

Всего в 2018 году вершины Эвереста достигли 809 человек (563 — со стороны Непала, по южному маршруту) и 246 — со стороны Тибета, по северному).

Стоимость одной лицензии — $11 000 в Непале и $8000 — в Тибете. Но это лишь меньшая часть цены восхождения. В общем путевка на вершину обойдется альпинисту в цену от $30 000 до $130 000. Компания Alpine Ascents, к примеру, берет за тур на вершину Эвереста $70 000. В эту цену входят две ночи в Катманду перед восхождением, качественная еда и вода, врач в базовом лагере, необходимое для достижения оборудование, кислород, медикаменты, услуги шерпы и носильщиков. Единственное, чего не гарантируют подобные компании — избавить от пробок на гребне, ведущим к вершине.

Андрей Злобин

На Эвересте погиб десятый за весну турист
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27 мая© Ньюстюб
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