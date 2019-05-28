В Приморье перевернулся автобус с китайскими туристами. Двое погибли

Всего в салоне находилось порядка 50 человек, в том числе граждане Китая. ЧП случилось в черте города. Как сообщают очевидцы, автобус рухнул вниз с дамбы. На место аварии направлено пять карет скорой помощи.
Как сообщает сайт «Новости Владивостока», туристы прибыли в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами. Один из погибших — водитель.
В соцсетях местные жители пишут, что на этом участке дороги подобные аварии происходят довольно часто из-за отсутствия ограждений.
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