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10:10 (мск), источник: Вести.Ru

В Приморье перевернулся автобус с китайскими туристами. Двое погибли

В Уссурийске произошло серьезное ДТП с участием туристического автобуса. По предварительным данным, в результате аварии два человека погибли, 19 пострадали.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всего в салоне находилось порядка 50 человек, в том числе граждане Китая. ЧП случилось в черте города. Как сообщают очевидцы, автобус рухнул вниз с дамбы. На место аварии направлено пять карет скорой помощи.

Как сообщает сайт «Новости Владивостока», туристы прибыли в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами. Один из погибших — водитель.

В соцсетях местные жители пишут, что на этом участке дороги подобные аварии происходят довольно часто из-за отсутствия ограждений.

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