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14:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Напавший на журналиста российский чиновник обратился в полицию

Глава Ширинского района Республики Хакасия Сергей Зайцев подал заявление в полицию на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина. По данным «360», чиновник просит привлечь журналиста к ответственности по статье 319 УК России («Оскорбление представителя власти»).

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Зайцев сообщил, что 28 мая состоялся политсовет членов партии «Единая Россия» Ширинского района, на котором должно быть принято решение о его дальнейшей судьбе. В свою очередь, как пишет агентство «Хакасия», депутаты направили обращение в поддержку Зайцева на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и генерального прокурора Юрия Чайки.

«Возбуждение уголовного дела без проведения полноценной доследственной проверки носит поспешный и необъективный характер. Убедительно просим вас проконтролировать процесс расследования уголовного дела», — говорится в обращении.

Авторы документа указали, что Литомин намеренно спровоцировал конфликт. Кроме того, по их мнению, тенденциозное и необъективное освещение случившегося оскорбляет жителей Ширинского района. Свои подписи под текстом обращения оставили 17 депутатов из 19-ти.

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Накануне, 27 мая, в отношении Зайцева возбудили уголовное дело по статье 144 УК России («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенное с насилием над журналистом»). Сам чиновник обвинил съемочную группу в провокации, отметив, что репортеры ворвались в его кабинет в нерабочее время, назвали его вором и коррупционером.

26 мая появилось видео, на котором глава Ширинского района напал на журналистов «России 24» со словами «Вы какого черта сюда приехали?» во время съемки программы «Вести. Дежурная часть». Команда делала сюжет о состоянии жилья, предоставленного пострадавшим от лесных пожаров в 2015 году. Зайцев отказался отвечать на вопросы корреспондента, повалил его на пол, а затем выгнал из кабинета.

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