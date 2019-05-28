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15:56 (мск), источник: РИА Новости

В аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Вильнюсе по прилету в командировку в аэропорту задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Об этом он сам сообщил РИА Новости по телефону.

Источник: РИА "Новости"
Задержан с формулировкой «угроза национальной безопасности», закрыт въезд в страну на 5 лет.
Марат Касем
шеф-редактор Sputnik Литва

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств.

Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, «наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова».

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