Серверы с секретной информацией пропали из здания Совбеза Украины

«Еще месяц назад она (ситуационная комната.— “Ъ”) выглядела совершенно по-другому: на всех стенах висели мониторы, которые были подключены к серверам, которые находятся по ту сторону стены», — сказал господин Данилюк.
По его словам, все это сняли после смены руководства страны. «Вот такая вышла цивилизованная передача власти в Украине», — отметил он.
Господин Данилюк уточнил, что серверы с секретной информацией должны были находиться в соседней комнате, но сейчас там пусто. «Серверы также были вывезены», — добавил Александр Данилюк.
Бывший пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что техника из ситуационной комнаты была арендована на средства Петра Порошенко, поэтому ее вернули владельцу. По его словам, секретной информации там не было.
«Никакой конфиденциальной информации на сервере не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только онлайн. Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой», — написал он на своей странице в Facebook.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил господина Данилюка секретарем СНБО Украины вместо Александра Турчинова, который подал в отставку из-за смены главы государства.