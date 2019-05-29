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02:53 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Пирамида ювелирной работы

По делу о хищении кредитных средств вынесен первый приговор.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Гагаринский суд Москвы приговорил к трем годам колонии Татьяну Филатову — совладельца и гендиректора некогда одного из крупнейших ювелирных холдингов страны «РегионЮвелир». Суд признал ее виновной в мошенничестве с банковскими кредитами: входившие в холдинг «Бронницкая мануфактура», завод «Регион Кострома» и «Ювелирэкспорт» несколько лет действовали как финансовая пирамида, существуя за счет невозвратных займов. Таким образом нескольким кредитным учреждениям был причинен ущерб на общую сумму более 545 млн руб.

Дело Татьяны Филатовой суд рассматривал в особом порядке: еще на стадии следствия она полностью признала свою вину и заключила досудебное соглашение, дав развернутые показания, в которых подробно описала следователям Следственного комитета России (СКР) схему хищения кредитных средств.

Впрочем, несмотря на активное содействие подсудимой следствию, гособвинитель просил приговорить ее к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб.

Защита подсудимой, в свою очередь, соглашалась на три года, но условного наказания. Сама подсудимая, похоже, тоже рассчитывала на наказание, не связанное с лишением свободы, и в суд на оглашение приговора пришла налегке (госпожа Филатова находилась под подпиской о невыезде).

Однако суд согласился с предложением гособвинителя, приговорив ювелира к трем годам колонии и постановив взять ее под стражу. При этом штраф на бизнесвумен суд налагать не стал, поскольку учел различные смягчающие обстоятельства. Финансовые претензии банков-кредиторов к госпоже Филатовой были переадресованы гражданскому судопроизводству.

Как ранее сообщал «Ъ», расследованием обстоятельств хищений банковских кредитов руководством ювелирного холдинга СКР занимался с августа 2017 года.

Инициатором возбуждения уголовного дела стал Газпромбанк, который был крупнейшим кредитором «РегионЮвелира» и понес ущерб на 450 млн руб.

А уже в ходе расследования выяснилось, что также похитили средства Банка торгового финансирования (70 млн руб.) и банка «Славия» (25 млн руб.).

Первоначально московское управление СКР расследовало дело в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников» группы компаний «РегионЮвелир», однако позже обвинения были предъявлены Татьяне Филатовой, финдиректору Марии Орищенко и бухгалтеру Любови Варанкиной (дело в отношении последних судом еще не рассмотрено). Их действия были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как выяснилось во время следствия, с 2011 года ювелирная компания существовала по принципу финансовой пирамиды.

В отчетности говорилось, что «РегионЮвелир» наращивал производство, запустил собственный завод в Костроме для выпуска продукции под марками Elga, Tinaif, Profigy, Estado, которая реализовывалась через 12 региональных филиалов и даже экспортировалась в Германию.

Однако на самом деле нормальное развитие компании прекратилось в 2011 году, а все липовые отчетности создавались лишь под получение новых кредитов. При этом, чтобы подтвердить банкам-кредиторам рост производственных и финансовых показателей, владельцами была создана сеть ООО, которые между собой руководство называло «схемными».

Фирмы «Нобилити Голд», «Тефида», «Адорно», «Нефертити», «ЮвелирКа» и т. п., зарегистрированные в Москве и Костроме, оформляли между собой договоры по купле-продаже ювелирных украшений и сырья для них, но эти сделки существовали только на бумаге.

А директорами ООО числились водители, няни, рабочие и даже подруги топ-менеджеров холдинга. Чтобы произвести благоприятное впечатление на банкиров, были приобретены даже два броневика «Индеец». В отчетах указывалось, что они активно используются для перевозки ценностей, что также было фикцией.

Кроме того, оборудование и другое имущество холдинга оформлялось как залоговое по кредитам по нескольку раз, для чего перед каждой банковской проверкой на нем менялись инвентарные номера, серебряные слитки на складах покрывались золотой краской, чтобы издали были похожи на более дорогой металл, и т. п. Полученные таким образом кредиты выводились из холдинга и присваивались.

В результате к 2016 году склады компании стояли пустыми, с ней постепенно переставали работать поставщики. Все свои проблемы ювелиры рассчитывали решить за счет госсубсидий, поскольку холдингу удалось выиграть конкурс «Регионам — устойчивое развитие». Речь, в частности, шла даже о строительстве нового завода в Костроме, однако эти планы нарушило уголовное расследование.

«Мы рассматриваем приговор Филатовой как первый шаг на пути восстановления законности и справедливости», — отметила «Ъ» Наталья Матюнина, глава департамента по работе с предпроблемными и проблемными активами Газпромбанка.

Как подчеркнула представитель банка, «в ходе заседания подсудимая заявила, что ответственность за кредитное мошенничество лежит не только на ней и других фигурантах дела, но также на бенефициарах группы Викторе Абрамове и Сергее Юпатове (они по делу не проходят.— “Ъ”). Газпромбанк в качестве гражданского истца будет добиваться возмещения ущерба от всех причастных к невозврату кредитов», — отметила Наталья Матюнина.

Владислав Трифонов

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