02:53 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Пирамида ювелирной работы
По делу о хищении кредитных средств вынесен первый приговор.
Как стало известно «Ъ», Гагаринский суд Москвы приговорил к трем годам колонии Татьяну Филатову — совладельца и гендиректора некогда одного из крупнейших ювелирных холдингов страны «РегионЮвелир». Суд признал ее виновной в мошенничестве с банковскими кредитами: входившие в холдинг «Бронницкая мануфактура», завод «Регион Кострома» и «Ювелирэкспорт» несколько лет действовали как финансовая пирамида, существуя за счет невозвратных займов. Таким образом нескольким кредитным учреждениям был причинен ущерб на общую сумму более 545 млн руб.
Дело Татьяны Филатовой суд рассматривал в особом порядке: еще на стадии следствия она полностью признала свою вину и заключила досудебное соглашение, дав развернутые показания, в которых подробно описала следователям Следственного комитета России (СКР) схему хищения кредитных средств.
Защита подсудимой, в свою очередь, соглашалась на три года, но условного наказания. Сама подсудимая, похоже, тоже рассчитывала на наказание, не связанное с лишением свободы, и в суд на оглашение приговора пришла налегке (госпожа Филатова находилась под подпиской о невыезде).
Однако суд согласился с предложением гособвинителя, приговорив ювелира к трем годам колонии и постановив взять ее под стражу. При этом штраф на бизнесвумен суд налагать не стал, поскольку учел различные смягчающие обстоятельства. Финансовые претензии
Как ранее сообщал «Ъ», расследованием обстоятельств хищений банковских кредитов руководством ювелирного холдинга СКР занимался с августа 2017 года.
А уже в ходе расследования выяснилось, что также похитили средства Банка торгового финансирования (70 млн руб.) и банка «Славия» (25 млн руб.).
Первоначально московское управление СКР расследовало дело в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников» группы компаний «РегионЮвелир», однако позже обвинения были предъявлены Татьяне Филатовой, финдиректору Марии Орищенко и бухгалтеру Любови Варанкиной (дело в отношении последних судом еще не рассмотрено). Их действия были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В отчетности говорилось, что «РегионЮвелир» наращивал производство, запустил собственный завод в Костроме для выпуска продукции под марками Elga, Tinaif, Profigy, Estado, которая реализовывалась через 12 региональных филиалов и даже экспортировалась в Германию.
Однако на самом деле нормальное развитие компании прекратилось в 2011 году, а все липовые отчетности создавались лишь под получение новых кредитов. При этом, чтобы подтвердить
А директорами ООО числились водители, няни, рабочие и даже подруги
В результате к 2016 году склады компании стояли пустыми, с ней постепенно переставали работать поставщики. Все свои проблемы ювелиры рассчитывали решить за счет госсубсидий, поскольку холдингу удалось выиграть конкурс «Регионам — устойчивое развитие». Речь, в частности, шла даже о строительстве нового завода в Костроме, однако эти планы нарушило уголовное расследование.
«Мы рассматриваем приговор Филатовой как первый шаг на пути восстановления законности и справедливости», — отметила «Ъ» Наталья Матюнина, глава департамента по работе с предпроблемными и проблемными активами Газпромбанка.
Как подчеркнула представитель банка, «в ходе заседания подсудимая заявила, что ответственность за кредитное мошенничество лежит не только на ней и других фигурантах дела, но также на бенефициарах группы Викторе Абрамове и Сергее Юпатове (они по делу не проходят.— “Ъ”). Газпромбанк в качестве гражданского истца будет добиваться возмещения ущерба от всех причастных к невозврату кредитов», — отметила Наталья Матюнина.
Владислав Трифонов