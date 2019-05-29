«Аэрофлот» потребовал от хабаровского губернатора доказать свои слова о причине крушения SSJ 100

«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы рейса SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100% человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение. В адрес «Аэрофлота» не поступало официальное заключение, на которое ссылается губернатор, о том, что «технически самолет был в идеальном состоянии», — говорится в сообщении авиакомпании, поступившем в «Интерфакс» в среду.
Авиакомпания потребовала от Фургала предоставить подтверждения озвученной им версии. «В случае отсутствия таковых “Аэрофлот” требует незамедлительного и официального опровержения», — говорится в сообщении.
Перевозчик также призвал СМИ воздержаться от спекуляций на теме трагедии до завершения официального расследования.
«Спекуляция любыми фактами способствуют росту социальной напряженности. Собственные толкования обстоятельств произошедшего события и обнародование каких- либо версий на основе разрозненных фактов является домыслом. Для достоверного освещения расследования катастрофы любую информацию для обнародования в СМИ необходимо получать исключительно от органа, проводящего расследование или с его разрешения», — подчеркнули в авиакомпании.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на губернатора Хабаровского края сообщили, что в хабаровский минтранс поступило техническое заключение, в котором человеческий фактор называется приоритетной версией крушения SSJ 100 в «Шереметьево».
Вечером 5 мая Superjet «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, сразу после вылета вернулся в «Шереметьево», где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб.
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