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12:38 (мск), источник: Интерфакс

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского губернатора доказать свои слова о причине крушения SSJ 100

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU — В «Аэрофлоте» расценили заявления губернатора Хабаровского края о причинах катастрофы самолета SSJ 100 в «Шереметьево» как попытку давления на ход расследования.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
17 маяРасшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
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«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы рейса SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100% человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение. В адрес «Аэрофлота» не поступало официальное заключение, на которое ссылается губернатор, о том, что «технически самолет был в идеальном состоянии», — говорится в сообщении авиакомпании, поступившем в «Интерфакс» в среду.

Авиакомпания потребовала от Фургала предоставить подтверждения озвученной им версии. «В случае отсутствия таковых “Аэрофлот” требует незамедлительного и официального опровержения», — говорится в сообщении.

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Перевозчик также призвал СМИ воздержаться от спекуляций на теме трагедии до завершения официального расследования.

«Спекуляция любыми фактами способствуют росту социальной напряженности. Собственные толкования обстоятельств произошедшего события и обнародование каких- либо версий на основе разрозненных фактов является домыслом. Для достоверного освещения расследования катастрофы любую информацию для обнародования в СМИ необходимо получать исключительно от органа, проводящего расследование или с его разрешения», — подчеркнули в авиакомпании.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на губернатора Хабаровского края сообщили, что в хабаровский минтранс поступило техническое заключение, в котором человеческий фактор называется приоритетной версией крушения SSJ 100 в «Шереметьево».

Вечером 5 мая Superjet «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, сразу после вылета вернулся в «Шереметьево», где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб.

Справка
Авария SU1492 — что случилось с «Суперджетом»?Восстанавливаем хронологию событий и объясняем технические детали.
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
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