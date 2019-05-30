09:25 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Бомба не сработала в личных целях
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя.
Как стало известно «Ъ», появился первый обвиняемый в уголовном деле о недавнем взрыве в
Подозрения в адрес начальника инженерной службы ВКА Закирова у военных следователей, по данным близкого к ним источника «Ъ», возникли в первые же часы после взрыва в академии, случившегося днем 2 апреля. Однако допросить подозреваемого, ставшего одновременно и единственным пострадавшим в этом деле, долго не удавалось.
Когда же офицера удалось наконец допросить, главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) отменило принятую изначально квалификацию преступления по ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (попытка массового убийства). Выздоровевшему полковнику, видимо, удалось убедить следователей в том, что он вообще не собирался взрывать академию, а пострадал только в результате собственной оплошности.
При этом другую свою также высказанную изначально версию ГВСУ оставило в силе. Согласно этому предположению, опытнейший офицер инженерных войск Закиров, прошедший в качестве командира разных саперных подразделений обе чеченские кампании и другие горячие точки, сумел выплавить и припрятать некоторое количество тротила из обезвреженных им же самодельных фугасов боевиков. Офицер тайно хранил свои военные трофеи, а когда настало время, произвел хорошо знакомые ему манипуляции в обратной последовательности: собрал из компонентов управляемую бомбу. В итоге Рифат Закиров был обвинен в хищении взрывчатки с использованием служебного положения, а также ее незаконной перевозке и хранении (ч. 3 ст. 226 и ч. 1 ст. 221.1 УК РФ).
С учетом тяжести предъявленных обвинений ГВСУ обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством о домашнем аресте полковника Закирова, которое было удовлетворено.
Возможно, сапера Закирова, отличавшегося, по словам его супруги Светланы, «взрывным темпераментом», подтолкнул на преступление пресловутый квартирный вопрос.
Как сказано в документах многочисленных судов, в которых этот вопрос решался, свою первую служебную квартиру — 58-метровую двухкомнатную в пригороде
Собеседник «Ъ» не исключает, что полковник планировал не взорвать, а, наоборот, обнаружить и публично обезвредить собственную бомбу. Если бы эта затея удалась, перед очередным «квартирным» судом в качестве истца предстал бы уже не обычный преподаватель военной академии, а
Отметим, что первую версию следствия обнародовала в социальных сетях супруга обвиняемого Светлана. Она обратилась за поддержкой к общественности, сообщив, что следствие, по ее мнению, «совершает чудовищную ошибку», пытаясь обвинить в совершенном преступлении ее мужа. Как указала автор обращения, в качестве мотивов подрывника следствие рассматривает «героический поступок для решения квартирного вопроса» и конфликт Рифата Закирова с руководством академии. При этом опровергла госпожа Закирова только второе предположение, отметив, что ее муж «с глубочайшим уважением относится к руководящему составу». Получить комментарии защиты полковника Закирова «Ъ» не удалось, а в ГВСУ СКР от них воздержались, сославшись на тайну следствия.
Напомним, что 2 апреля днем господин Закиров вместе с коллегами зашел в кадровую службу академии, расположенную на втором этаже возле лестницы. Именно полковник, по данным его сослуживцев, первым заметил некий подозрительный, оказавшийся к тому же бесхозным пакет, заглянул в него, обнаружил внутри мобильник с проводами и поднял тревогу. Он организовал эвакуацию курсантов и преподавателей из опасной зоны, а сам, облачившись в бронежилет и каску, отправился на разминирование «адской машинки». Сапер успел занести пакет под лестничный пролет и накрыть ее вторым бронежилетом, но в этот момент произошел взрыв. Его мощность, к счастью, оказалась невелика, а заряд не был снабжен поражающими элементами, поэтому никто, кроме самого сапера, серьезных травм не получил.
Сергей Машкин