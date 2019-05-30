04:10 (мск), источник: ТАСС
В WikiLeaks сообщили об ухудшении состояния здоровья Джулиана Ассанжа
ТАСС, 30 мая. Основателя организации переместили в больничное отделение.
Состояние здоровья основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа ухудшилось за время, которое он провел в лондонской тюрьме Белмарш. Как сообщила в среду WikiLeaks в Twitter, Ассанжа переместили в больничное отделение пенитенциарного учреждения.
«За семь недель в тюрьме Белмарш его состояние здоровья продолжило ухудшаться, он сильно потерял вес. Решение руководства тюрьмы перевести его в больничное отделение говорит само за себя», — отмечается в заявлении. В WikiLeaks добавили, что «серьезно обеспокоены» самочувствием Ассанжа.
2 мая организация WikiLeaks и адвокаты ее основателя Джулиана Ассанжа уже выражали обеспокоенность в связи с его самочувствием и условиями содержания в британской тюрьме. Врачи ранее диагностировали у Ассанжа депрессию средней тяжести, инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами, которые стали результатом долгого пребывания в посольстве Эквадора, где он скрылся от британских властей и попросил политического убежища в июне 2012 года.
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