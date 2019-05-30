12:52 (мск), источник: RNS
В Кабардино-Балкарии задержали сотрудников МВД по делу о взятке
ГСУ СК РФ по
«Задержаны 12 человек из числа руководящего состава, действующих и бывших сотрудников УГИБДД МВД по КБР и отделов полиции по Зольскому, Майскому районам и Межмуниципального отдела МВД России ''Прохладненский''. Местонахождение еще одного фигуранта устанавливается», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2017 — 2018 годах сотрудники МВД по КБР получили 42 млн руб. в качестве взятки за беспрепятственную нелегальную перевозку спиртосодержащей продукции на территории республики. Руководил преступным сообществом заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по КБР, отмечается в сообщении.
В СК отметили, что в служебных помещениях, а также по местам жительства фигурантов и иных лиц проведено уже 30 обысков. Следствие продолжается.